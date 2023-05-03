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AK Partili vekili Salim Çivitçioğlu’nun sözleri gündem yarattı: ‘Kulağını koparırız!’

03.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Salim Çivitcioğlu’nun katıldığı bir programda kullandığı sözler sosyal medyada gündem yarattı. Çivitçioğlu’nun yaptığı konuşmada “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullanması tepkilere yol açtı.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyaset dünyasından gelen açıklamalar da gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda kullandığı ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yaptığı konuşmadan kısa bir bölümün görüntüleri yayınlanan Çivitçioğlu’nun şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız.”

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