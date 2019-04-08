Akbank Düşünce Kulübü 11 yaşında

İSTANBUL (AA) - Akbank Düşünce Kulübü, 11. yılında gençlere yaratıcı ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen proje yarışmasında, bankaların hangi ekosistemlere nasıl dahil olabileceğini ele alarak yeni iş birlikleri ve servis modelleri önerdi.

Bu yıl "gençlerin Akbank ve Akbank Direkt'i daha fazla tercih etmesi için neler yapılabilir" konusu odağında projeler üreten üyelerin fikirleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, farklı sektörlerden uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Sabancı Center'da gerçekleştirilen ödül törenine, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile birlikte farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ve kulübe önceki yıllarda dahil olmuş üyeler katıldı.

Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Sabancı Üniversitesi’nden Ulaş Mergen, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. ODTÜ’den Sıla Aydın ikinci olurken, Koç Üniversitesi’nden Velihan Civan, üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldu.