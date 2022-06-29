Akciğer kanserine birebir, cinsel gücü, sperm sayısını artırıyor, enfeksiyonu önlüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu’ndan mucize kür!

Nefes darlığı, alerjik nefes darlığı, soğuk alerjisi, iktidarsızlık, akciğer ödemini yok edici, balgam söktürücü, akciğer kanserini önleyici, hareketli sperm sayısını artırıcı, astıma karşı, ishale karşı, kabızlığa karşı mutlaka tüketin.

Akciğeri temizlemesinin yanı sıra kansere karşı çok etkili olan keçiboynuzu kürü cinsel gücü ve sperm sayısını artırıyor, kan şekerini dengeliyor! Akciğer sağlığını korumak genel sağlığı da korumak için oldukça önemlidir. Yapılan yanlış alışkanlıklar ve çeşitli faktörler akciğerin kirlenmesine sebep olabilmektedir.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

Bu alandaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ise akciğer hastalıklarından korunmak ve sağlığınızı korumak adına keçiboynuzu kürünün önemini vurguluyor. Saraçoğlu, kür sayesinde akciğerlerin ciddi oranda temizlendiğini belirtiyor.

Akciğerlerin sağlıklı çalışmaması yaşam kalitesini düşürerek vücudun temel ihtiyacı olan solunumun yeterli seviyede alınmamasına neden olur. Sigara içmek, sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak, hava kirliliği gibi nedenler astım, KOAH gibi akciğer hastalıklarına yol açmaktadır.

Bu hastalıklar nefes darlığına neden olarak iyi nefes alınmamasına ve organların oksijensiz kalarak hasar görmesine sebep olmaktadır. Akciğerlerinizin temizlenmesi için zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ise en önemli nokta.

Bu alandaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ise akciğer hastalıklarından korunmak ve sağlığınızı korumak adına keçiboynuzu kürünün faydası olabileceğini belirtiyor.

Kürün olumlu etkilerinden bahseden Saraçoğlu, kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini ve en önemli tedavinin bu olduğunun ise altını çiziyor.

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN KEÇİBOYNUZU KÜRÜ

Soğuk su altında 6-7 adet keçiboynuzunu yıkadıktan sonra 600-650 ml (yarım litreden biraz fazla) kaynamakta olan suyun içine kırarak atınız. 3-4 dakika hafif ateşte ağzı kapalı olarak kaynadıktan sonra 20 dakika soğumaya bırakınız. Yirmi dakika sonra harnup parçalarını temiz bir kaşık ile kabın içerisinden çıkartınız. Soğuduktan sonra temiz bir kaba suyunu alınız. Her ay 4 gün, sabah ve akşam birer çay bardağı içilir.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

Kalp-damar sağlığını destekler

Sindirime yardımcı olur

Kilo vermeyi sağlar

Saç uzatır

(Vatan)



