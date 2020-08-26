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Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 23:13 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY), Yunanistan, Fransa ve İtalya tarafından Kıbrıs'ın batısında bugün başlayan ortak askeri tatbikatı Fransa ve Yunanistan savunma bakanları duyurdu.

Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı başladı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotoupulos, Kıbrıs'ın batısında 4 ülkenin ortaklığıyla 26-28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek deniz ve hava tatbikatının başladığını açıkladı.

"DOĞU AKDENİZ GERGİN BİR BÖLGE HALİNE GELDİ"

Parly, bugün öğlen saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'in gergin bir bölge haline geldiğini belirtti.

Uluslararası hukuka saygının istisnasız kural olması gerektiğini kaydeden Parly, "Kıbrıslı, Yunan ve İtalyan ortaklarımızla bugün bir deniz ve hava tatbikatına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan Panagiotopoulos da Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimin, dört Avrupalı Akdeniz ülkesi tarafından gerginliği azaltma politikalarının bir parçası olarak hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını göstermeyi amaçladığını söyledi.

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI: 4 ÜLKE ASKERİ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN ORTAK TATBİKAT YAPMAYA KARAR VERDİ

Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise 4 ülkenin askeri gücünü göstermek üzere, Doğu Akdeniz'de "Eunomia" ismiyle ortak hava ve deniz tatbikatı yapmaya karar verdiği yer aldı.

Rum basını dün, Yunan F-16 savaş uçakları ve Rafael tipi Fransız savaş uçaklarının Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne ulaştığını bildirmişti.

Fransa Hava Kuvvetlerine ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağı 11 Ağustos'ta da Kıbrıs Rum kesimine iniş yapmıştı. (AA)

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