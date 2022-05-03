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Akılalmaz görüntüler! Sosyal medya uğruna canlarından oluyorlardı... 'Yoğun olsaydı birkaç cenaze olabilirdi'

03.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir fırında yaşanan kaza akılalmaz görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada canlı yayın uğruna yayın yapanların camdan sarktığı araç içeride müşterilerin de bulunduğu dükkana kelimenin tam anlamıyla daldı. Fırında 2 kişi yaralandı, canlı yayın yapan ve 16-17 yaşlarında olduğu belirtilen kişiler ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Akılalmaz kaza İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde yaşandı. Aracın arkasında camdan sarkarak sosyal medyada canlı yayın yapan 2 kişiyle toplamda 4 kişinin bulunduğu araç süratle fırına girdi. O anlar kameralara yansıdı. Fırının sahibi facianın eşiğinden dönüldüğünü "Allah'tan dükkan yoğun değildi, yoğun olsaydı birkaç cenaze olabilirdi" sözleriyle ifade etti.

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Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 4 kişi, otomobille mahallede gezmeye başladı. Arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarı sarkarak yolculuk yaparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra da fırına girdi. Otomobildeki 4 kişi, fırındakilerin şaşkın bakışları arasında sanki hiç bir şey olmamış gibi otomobilin camlarından çıkarak kaçtı. Kazada, fırında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Fırında ise hasar oluştu. Otomobilin dükkana giriş anları, iş yerinin güvenlik kamerasına, 4 kişinin olay yerinden kaçış anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Bu arada, sosyal medyadan canlı yayında olan otomobildekiler, kaza anını görüntülemiş oldu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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"DÜKKAN YOĞUN OLSAYDI BİRKAÇ CENAZE OLABİLİRDİ"

Fırın sahibi Mustafa Tokgöz, "Biz ramazan pidesiyle uğraşırken, bir otomobil önce sokaktaki bir otomobile vuruyor. Ondan sonra da dükkanın içine kadar girdi. İki tane yaralımız var. Allah'tan başka bir şey olmadı. Hepsi de genç çocuklar. Allah'tan dükkan yoğun değildi, yoğun olsaydı birkaç cenaze olabilirdi. Yaralıların çok ciddi bir şeyi yok; biri evde istirahatte bacağında şişme varmış, diğeri ise şu an iyi durumu. Otomobil içeri girdikten sonra arka camından çıkıp kaçtılar. 4 kişilerdi, hepsi de 16-17 yaşları civarında çocuklardı" dedi. (DHA)

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