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Akılalmaz plan: Anne kıza casus yazılım ile 'büyü' tuzağı! Hem cinsel ilişkiye girdi, hem de neleri varsa aldı

09.04.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. iddiaya göre C.A. (44), M.O. (47) isimli kadın ile kızı K.O. (30) ve oğlu S.B.O.'nun (21) telefonlarına casus yazılım programı yükleyerek özel bilgilerine ulaşıp "Üzerinizde büyü var" yalanını söyledi. Anne ve kızından önce yüklü miktarda para ve altın alan C.A., büyünün çözülmesi için kendisiyle cinsel ilişkiye girmeleri gerektiğine inandırdığı anne ve kızı ile defalarca da cinsel ilişki yaşadı. İşte olayın detayları...

Akılalmaz plan: Anne kıza casus yazılım ile 'büyü' tuzağı! Hem cinsel ilişkiye girdi, hem de neleri varsa aldı

İddiaya göre, M.O. (47) isimli kadın ile C.A. (44) arkadaş oldu. Bu süre zarfında M.O.'nun kızı K.O. (30) ve oğlu S.B.O.'nun (21) telefonlarına özel numaralardan aramalar gelmeye başladı. Bunun üzerine C.A., M.O.'ya telefonlara koruma programı yükleyeceği yalanını söyledi. M.O.'yu kandıran C.A., telefonlara koruma programı yerine, casus yazılım programı yükledi. C.A., M.O.'ya komiser tanıdığının olduğunu da ifade ederek, özel aramaları yapan şahsın bulunduğunu söyledi. Özel aramaların kesilmesinden sonra güven kazanan sanık C.A., komiserin Amerika'da tedavi gördüğü yalanıyla, M.O.'dan para almaya başladı.

"ÜZERİNİZDE BÜYÜ VAR"

M.O. ile ailesine ait özel bilgileri casus yazılım programı aracılığıyla öğrenen C.A., müştekileri üzerlerinde büyü olduğuna ikna etti. C.A., M.O.'dan büyünün bozulması için Messenger üzerinden sözde hoca olarak tanıttığı kişilerle mesajlaşmalarını istedi. Sahte hesaplar üzerinden farklı isimlerle kendini tanıtan C.A., M.O. ile K.O.'ya Messenger mesajlaşmalarında evde yaşanan ve yaşanacak olayları söyleyerek, üzerlerinde büyü olduğuna inandırdı. Bu süre zarfında M.O. ile K.O. C.A.'nın kontrolü altına girdi.

ELLERİNDE NE VARSA VERDİLER

M.O.; 9 bilezik, 35 cumhuriyet altını, 11 bin TL para, çeşitli miktarda Euro, dolar, 2 bilezik, 1 metre zincir ve birçok ziynet eşyasını sanığa verdi. Ayrıca K.O.'da 2 altın bilekliği, altın kolyesini ve bir miktar parasını C.A.'ya verdi.

CİNSEL İLİŞKİYE BİLE GİRDİLER

Ayrıca sanık, kullanmış olduğu sahte hesaplar üzerinden müştekilere, büyünün çözülmesi için kendisiyle cinsel ilişkiye girme hususunda mesajlar attı. Büyünün gerçek olduğuna inanan müştekiler sanıkla değişik zamanlarda birçok kez cinsel ilişkiye girdi. Bu anları kayıt alına alan sanık, cinsel birlikteliğin devamı hususunda müştekileri tehdit etti. Bunun üzerine M.O. ile kızı K.O. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

5 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Hakkında "İki ayrı nitelikli cinsel saldırı", "Zincirleme kamu görevlileri ile ilişkisinden bahisle dini inanç ve duyguları aracı kılınması ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Zincirleme özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Zincirleme şantaj", "Zincirleme bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur M.O., K.O., tanık S.B.O. ve taraf avukatları katıldı.

"TELEFONLARIMIZA KORUMA AĞI KURACAĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada dinlenen M.O.'nun oğlu S.B.O. (21), "Sanığı annem aracılığıyla tanıdım. Diğer mağdur da kardeşim olur. O dönemlerde anneannemin hastalığı söz konusuydu. Sanık bu dönemde komiser bir tanıdığının olduğunu, miras davasında bize yardımcı olabileceğini söyledi. Telefonlarımıza gelen özel aramalar sonrasında sanık C.A. telefonlarımızı, koruma ağı kuracağını söyleyerek almıştı. Bu olaydan sonra Dilara Y. isimli bir kişi bize mesaj göndermeye başladı. Dilara Y., miras konusunda bize yardımcı olabileceğini, dayılarımın bizim aleyhimizde çalıştığını mesaj yoluyla söylüyordu. Telefonlarımızın dinlendiğini düşünüyordum. Zira telefonda arka planda çalışan uygulamalar mevcuttu" dedi.

"BENDEN, ANNEMDEN VE ABLAMDAN 5 TANE BOŞ İMZALI KAĞIT ALDI"

S.B.O., "Sanık benden, annemden ve ablamdan 5 tane boş imzalı kağıt aldı. Bu kağıtlarla bizim telefonlarımızı dinleyen kişilerden şikayetçi olacak ve savcılığa başvuracağını söyledi. O dönemlerde sanık C.A.’nın annemden çok kez borç aldığını gördüm. Bu borçları geri vermedi. Ablamdan para aldığını görmedim. Sanık annemden borç para isterken, parayı vermediği takdirde benim başıma bazı olumsuz şeyler geleceğini söylüyordu. Örneğin önümün başkaları tarafından kesileceğini söylüyordu. Para alarak beni korumakta yardımcı olacağını açıklıyordu. Para vermezse dayımların bize zarar vereceğini söylüyordu" diye konuştu.

BERAATİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık C.A.'nın üzerine atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasında kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini talep etti. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

İHA

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