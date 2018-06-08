Akrep Burcu Özellikleri

Akrep burcunun üyeleri 24 Ekim ile 23 Kasım tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçlarının uğurlu renkleri kırmızı ve siyah, uğurlu sayıları ise dokuzdur. En iyi anlaştıkları burçlar Yengeç, Balık, Başak ve Oğlak iken pek anlaşamadıkları burçlar arasında Akrep, İkizler, Aslan, Kova ve Koç bulunur. AKREP BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Tüm burçlar göz önüne alındığında en gergin ve ciddi yapıda olan burcun Akrep olduğu söyleneblilir. Akrep burçlarının gözlem kabiliyetleri oldukça üst seviyededir ve tehditlere karşı hep hazır konumdadırlar, bununla beraber karşı saldırı için çok fazla zamana ihtiyaç duymazlar. Diğer taraftan cömert ve sevimli bir yapıları olduğu için karşı atağa hazır özellikleri pek göz önünde değildir. En sadık burçlardan biri olan Akrep, duygusal olarak en çok acı çekip kırılan burçlar arasında da yer alır. Çok kolay gülmeyen Akrep burçları, ihaneti ve üzüntüyü yaşadıkları takdirde intikam amacı güdebilirler. Soğukkanlı bir yapıya sahip oldukları için bu amaçlarını anlamak çok kolay değildir.

Hayatı bir deney alanı olarak gören Akrep burçları, buna rağmen yaşananları boşvermek yerine hayatı ciddiye almayı sürdürürler. Yaşamdaki amaçları gayet nettir ve kırmızı çizgilerini oluşturmayı ihmal etmezler. Hayata büyük bir tutkuyla bağlı olan Akrep burçlarının fiziksel kabiliyetleri de yaşama arzuları kadar güçlüdür. Tam bir yanardağı andıran Akrep burçları, her an patlamaya hazır bir yapıya sahiptirler. Mimiklerini kontrol etme yetenekleri üst seviyede olsa da bakışları ile istemeden de olsa her şeyi anlatırlar. Akrep burçları güven konusunda birtakım problemler yaşayabilirler. Karşılarındaki insanların kendilerine içten yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda kolay kolay emin olamazlar ve emin olmak için zamana ihtiyaçları vardır. Bu zamanın dolmasıyla beraber eğer emin olurlarsa kendilerini hemen güvendikleri kişilere açarlar. Akrep burçları, güvendikleri kişilerle hayatlarındaki her şeyi paylaşma potansiyeline sahiplerdir. Akrep burçları, içgüdülerin gezegeni namıyla tanınan Plüton’un etkisi altında bir yaşam sürerler. Akrepler için hayattaki en önemli şeylerden biri de tutkunun ateşidir. Akrepler, duygularını kontrol altında tutma yeteneklerini devreye sokabilirlerse enerjilerini gayet faydalı bir biçimde kullanabilirler. Diğer taraftan duygularının kontrolünü kaybettiklerinde zehirli bir vaziyetle karşı karşıya kalabilirler.

Genelde aşırılık alanında ünlü bir burcun mensubu olarak bilinen Akreplerin diğer burçlarla kıyaslandıkları zaman hem iyi hem de kötü şeylere imza atabilme potansiyeli en yüksek kişiler olduğu söylenebilir. Sahici yapılarıyla tanınan Akreplerin aldatmaya eğilimli olduklarını söylemek pek mümkün değildir. Yalan söylemeyi çok tercih etmedikleri için çevrelerindeki yalancı ve sahtekar kişileri ifşa etme noktasında gayet yetenekli sayılırlar. Bir bakışla çevrelerindeki insanların içini okuyabilen Akrep burçları, kendi eksenlerinde dönen oyunları gayet basit biçimde analiz edebilirler. Her ne kadar tek bir bakış ile diğer kişilerin iç alemlerini anlayabilecek güçte olsalar bile kendi iç dünyalarının başkaları tarafından anlaşılmasını ve özel hayatlarına müdahalede bulunulmasını çok hoş karşılamazlar. Eğer onlar izin vermeden birisi onların özel hayatlarına müdahale etmeyi denerse hiç ummadığı bir tepkiyi deneyimleyebilir. Kızdığı zaman Akrep burçlarının gözlerinde ortaya çıkan ifade, kendisini çok güçlü ve korkusuz zanneden kişileri bile ürkütebilir. Akrepler için en tehlikeli şeylerden biri kendi duygularıdır. Onlar da bu durumun farkındadırlar aslında. Bu farkındalık sayesinde duygularının esiri olmak yerine mantık çerçevesinde hayatlarını sürdürmeye çalışırlar.

Akrepler, kendilerine yapılan hiçbir iyiliği ve kötülüğü asla unutmazlar, ayrıca onlar için cinsellik çok önemli bir meseledir ve hayatlarını kendi kontrolleri altında tutmayı çok severler. AKREP BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Akrepler genelde öne çıkıntılı burun yapısına sahiplerdir, keskin bakışlı gözleri, çıkıntılı çeneleri ve gür saç yapıları bulunur. Yüz yapıları köşeli olur, erken dökülmeye eğilimli bir diş yapısına sahip olurlar ve kalın bir boyunları vardır. Alın ve yüz yapıları geniştir. Akrepler genelde pek uzun boylu olmazlar. Vücutları küçük olmasına karşın sağlam yapıdadır. Akrep kadınları dengeli bir vücut tipine sahiplerdir, Akrep erkeklerinin bedenlerinde ise kaslara rastlamak mümkündür. Kilo almaya meyilli insanlar olsalar da bu durum onların orta yaşlarda bile cazibelerini yitirmesi için yeterli değildir. Güzel yaşlanır, her yaşta cazibelerini korumayı bir şekilde başarırlar. AKREP BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Hayata tutkuyla bağlanırlar, arzuları oldukça güçlüdür ve hiçbir şeyi yarım bırakmayı sevmezler. Güçlü yapılarını gözlerinden okumak mümkündür. Duygularına kapılmaları halinde tehlikeli bir yapıya bürünebilirler. Kendini beğenmiş kişileri pek sevmezler ve onları aşağılamaktan da uzak durmaz, hadlerini bildirmekten asla çekinmezler. Kendi bildiklerini okuyup zaman zaman uzlaşmaya yanaşmayan yapıları vardır. Kuşkucu oldukları için kolay kolay her şeye inanmazlar ama bir şeye inandıkları ya da bir kişiye güvendikleri zaman o şeyi sonuna kadar savunmayı da bilirler.

Dürüst kişilikleri ile bilinirler ve çalışkan bir yapıları bulunur. Zamanlarının büyük bölümünü yalnız geçirmeyi tercih etseler de yakın oldukları kişilerin varlıklarından rahatsız olmazlar, aksine zevk alırlar. Dışarıdan sert görünseler bile yumuşak bir kişilikleri vardır. AKREP BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Akrepler kendilerine has birçok pozitif yöne sahip olsalar da birtakım olumsuz özellikleri yok değil. Akrep insanları, sadakat ve bağlılıklarıyla tanınırlar ama aynı zamanda bunun bir getirisi olarak kıskançtırlar. Bu özellikleri birçok insan için büyük bir problem olabilir. Partnerlerine aşırı derece sadakatle bağlı olsalar da partnerlerinin kendilerine ne kadar sadık olduğu konusunda emin olamadıkları zaman kısıtlayıcı bir tutum içerisine girebilirler ve bu durum partnerleri için zaman zaman problem teşkil edebilir. Akreplerin hedefe ulaşma konusundaki arzuları ve kararlı yapıları onların açgözlü insanlar olarak algılanmasına sebep olabilir. Çok hedef koyup sürekli bir şeyleri elde etme gayesi güden Akrep burçları bazen bu yönleriyle çevredekilerin canını sıkabilirler. Etraflarındaki insanların yalanlarını anlama konusunda göz ardı edilemez bir yeteneğe sahip olmaları da kuşkucu bir imajın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Son olarak Akreplerin uyum sorunu olduğu bir gerçektir, bir ortama alışmaları pek kolay olmaz.