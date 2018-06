Akrep Burcu Özellikleri

Hayatı bir deney alanı olarak gören Akrep burçları, buna rağmen yaşananları boşvermek yerine hayatı ciddiye almayı sürdürürler. Yaşamdaki amaçları gayet nettir ve kırmızı çizgilerini oluşturmayı ihmal etmezler. Hayata büyük bir tutkuyla bağlı olan Akrep burçlarının fiziksel kabiliyetleri de yaşama arzuları kadar güçlüdür. Tam bir yanardağı andıran Akrep burçları, her an patlamaya hazır bir yapıya sahiptirler. Mimiklerini kontrol etme yetenekleri üst seviyede olsa da bakışları ile istemeden de olsa her şeyi anlatırlar.

Akrep burçları güven konusunda birtakım problemler yaşayabilirler. Karşılarındaki insanların kendilerine içten yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda kolay kolay emin olamazlar ve emin olmak için zamana ihtiyaçları vardır. Bu zamanın dolmasıyla beraber eğer emin olurlarsa kendilerini hemen güvendikleri kişilere açarlar. Akrep burçları, güvendikleri kişilerle hayatlarındaki her şeyi paylaşma potansiyeline sahiplerdir.

Akrep burçları, içgüdülerin gezegeni namıyla tanınan Plüton’un etkisi altında bir yaşam sürerler. Akrepler için hayattaki en önemli şeylerden biri de tutkunun ateşidir. Akrepler, duygularını kontrol altında tutma yeteneklerini devreye sokabilirlerse enerjilerini gayet faydalı bir biçimde kullanabilirler. Diğer taraftan duygularının kontrolünü kaybettiklerinde zehirli bir vaziyetle karşı karşıya kalabilirler.