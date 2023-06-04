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  4. Aksaray'da feci kaza! Aynı yerde ilk eşini kaybetmişti...

Aksaray'da feci kaza! Aynı yerde ilk eşini kaybetmişti...

04.06.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Trafik kazasındaki trajik olay duyanların yüreğini burktu...

Aksaray'da feci kaza! Aynı yerde ilk eşini kaybetmişti...

Dinemi G.'nin yönetimindeki araç, Aksaray-Konya yolunun Bozcamahmut mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen Seyit Ali Tarhan'ın kullandığı otomobile çarptı. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kazada sürücü Seyit Ali Tarhan'ın kullandığı araçta bulunan kardeşi Adem Tarhan(63) ve eşi Meryem Tarhan (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dinemi G. ve otomobilde bulunan Aysel G. ise yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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TRAJİK OLAY... 6 YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan ve kardeşi Adem Tarhan'ın cenazeleri ilçeye bağlı Filikçi köyünde toprağa verildi.

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Kazada eşi Meryem Tarhan ile hayatını kaybeden sürücü Seyit Ali Tarhan'ın, 2017 yılında aynı yerde yaptığı kazada ilk eşi Dudu Tarhan'ı kaybettiği öğrenildi.

Meryem Tarhan'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

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Aksaray kaza

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