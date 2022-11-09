Akşener 'Aman Sayın Erdoğan duymasın' diyerek açıkladı: Çok kızar, çok öfkelenir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. "İktidarın bir birinden yanlış tercihleri sonucunda ülkemizde yoksulluk iyice derinleşti. Sefalet endeksinde tarih yazdık, birinci olduk" diyen Akşener, "İktidarın bahaneler furyasında saymazsak trendi var. Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8,9'muş. Son yıllarda ne oldu, sistem değişti. Başımıza bela olarak Partili Cumhurbaşkanlığı geldi. Ucube sistemli yılları şimdiden saymamaya başladılar. Aman Sayın Erdoğan duymasın, çok kızar, çok öfkelenir benden söylemesi" açıklamasını yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in açıklamasından satır başları:

"SEFALET ENDEKSİNDE TARİH YAZDIK"

"İktidarın bir birinden yanlış tercihleri sonucunda ülkemizde yoksulluk iyice derinleşti. Sefalet endeksinde tarih yazdık, birinci olduk. Bay krize göre bunlar iyi günlerimizmiş. Parlamenter sistemi olduğunda Türkiye istikrar yokmuş. Ekonomi müflis durumdaymış, iflas bayrağını çekmişiz. Yeni sisteme geçtikten sonra Türkiye'ye istikrar gelmiş. Bu sözlerden sonra artık eminim ki biz bu arkadaşla aynı ülkede yaşamıyoruz. Artık gerçeklik algısını kaybetmiş durumda. Buradan kendisine seslenmek istiyorum: Sayın Erdoğan, milletimizin hayatında oluşturduğun acılardan daha fazla kaçamazsın, kürsülerden yalanlarla dolanlarla nutuklar atarak milletimizi daha fazla kandıramazsın.

"TAM 100 PUANLIK FARK VAR"

Ne yazık ki Bay kriz ve ucube sisteminin bizlere yaşattığı tek rekor bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte üretici fiyat endeksi yüzde 157.7 ulaşarak 40 yıllık rekorunu kırdı. Böylece 1982'den sonraki en yüksek artış oranına sahip olduk. Üstelik tüketici fiyat endeksi de yüzde 185.5'e ulaşarak 1998 yılının haziran ayındaki en yüksek artış oranıyla son 24 yılın rekorunu kırdı. Büyük ekonomist Bay kriz, rekorlarla dolu bir tarih yazıyor. Bir de açıklanan bu rakamlar güya resmi rakamlar. Gelin bir de diğer kurumlar tarafından açıklanan verilere bakalım İTO'ya göre enflasyon yüzde 108.8, ENAG'a göre yüzde 185.3 yalnız TÜİK ve ENAG arasındaki farka dikkat edin. Tam 100 puanlık fark var. Biz bu duruma da maalesef şaşırmıyoruz. Çünkü iktidarın sayılarla arasının iyi olmadığını biz gayet biliyoruz.

"SAYIN ERDOĞAN DUYMASIN, ÇOK KIZAR"

İktidarın bahaneler furyasında saymazsak trendi var. Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8,9'muş. Son yıllarda ne oldu, sistem değişti. Başımıza bela olarak Partili Cumhurbaşkanlığı geldi. Ucube sistemli yılları şimdiden saymamaya başladılar. Aman Sayın Erdoğan duymasın, çok kızar, çok öfkelenir benden söylemesi.

Kendini saymazsak trendine kendini kaptıranlara söylüyorum; siz hiç dert etmeyin. Sandık ufukta göründü. Siz muhalefet saflarında otururken biz bu ucube sistemi değiştirip zararlarını telafi edeceğiz. Hiç merak etmeyin çok az kaldı."



