Akşener çok konuşulan o günlerin perde arkasını anlattı: "Beni masaya jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu!" Sinop'ta dikkat çeken görüntüler

Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile Sinop'ta vatandaşlarla buluştu. Buradaki konuşmasında ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Akşener, ayrıca "Aslında biz Recep beyi de kurtaracağız" diyerek çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BENİ JET HIZIYLA MANSUR YAVAŞ OTURTTU"

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biliyorsunuz masadan ayrıldım. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi. İki güzel insan, ikisini de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. 'Sizi o masaya kim oturttu tekrar?' diye sordular. Dış güçler oturttu diyorlar, beni jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu.

"HIRKIZ DİYEMİYORLAR"

"Artık işleri iftiraya kaldı. Söyleyemedikleri bir şey var; o da 'hırkız' diyemiyorlar. Çünkü kendileri hırsız.

"Aslında biz Recep Bey'i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için her şey yanlış. 5-10-15 maaş alan danışmanlar var haram olsun zıkkım olsun. Adalet sağlanacak hesap sorulacak."

