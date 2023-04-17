Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması: CHP ve DEVA...

Seçimlere 27 gün kaldı. Tarihi önem taşıyan seçimlere yaklaşırken siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'de gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Tv100'de Ece Üner'in konuğu oldu.

SADULLAH ERGİN'İN ADAYLIĞI

Listelerin belli olmasının ardından en çok tartışılan isim DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP tarafından Çankaya'da aday gösterilmesi oldu. Akşener, Ergin'in adaylığıyla ilgili, "İttifak sistemi üzerinden konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi'nin ortak liste üzerinde çalıştığını herkes biliyor. Seçmen kime oy vereceğini kendi belirler. Seçmeni anlamak zorundayız bu konuda. CHP ve DEVA seçmeni ikna etmeli. Ama parmak sallayarak değil. 'Sadullah Bey böyle biri' diyerek anlatmalılar. " ifadelerini kullandı.



