Akşener'den şaşırtan sözler: "Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi"

Türkiye'de siyasetin gündemi önümüzdeki yerel seçimlere kilitlenirken 2023 seçimleri döneminde yaşananlar da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olması için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini sunmuş ancak Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşılmıştı. 5 genel başkanla birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmaları çokça konuşulan İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmamalarına daha önceki açıklamalarında sitem eden Akşener, son konuşmasında "Keşke aday ben olsaydım ama onlar oldu" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN TERCİHİ ONLAR OLDU"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmalarını başlatmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce’ye geldi. Burada partililerle bir araya gelen Akşener, Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecini de değerlendirirken şöyle konuştu:

"2023 yılına geldik. Hem Sayın Mansur Yavaş hem de Sayın Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular. Vatandaşlar tarafından kabul gördüler. Vatandaşın cumhurbaşkanı adayı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım.

"KEŞKE BEN OLSAYDIM AMA..."

Keşke aday ben olsaydım ama onlar oldu. Ben iddialı bir partinin genel başkanıyım cumhurbaşkanı adayı olmayı istemez miyim? Dünyanın en şerefli işlerinden biri. Seçmen nezdinde iki arkadaşımızın kabulü çok daha yüksek oldu. Yani o 6 kişinin oturduğu masada herkesten önde oldu. Sonuç itibariyle vatandaşlardan aldığım bilgileri bildirdim. Bildiğiniz şeyler oldu. Arkadaşlarımız da netice itibariyle, ’Biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız. Yardımcı olmaya razıyız’ dediler ve seçime Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile gittik" dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET KELEŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Düzce’de Belediye Başkan Adayı olarak eski AK Parti Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’i açıklayarak, kürsüye davet etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Düzce’nin Gölyaka ilçesinde de eski AK Parti Gölyaka Belediye Başkanı olan Bekir Akbulut’u ve Akçakoca İYİ Parti İlçe Başkanı Av. Behçet Alkan Lokum’un adaylığı açıklandı.

(DHA)





