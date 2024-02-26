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  4. Akşener'e kızan milletvekili Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti! "Milyonlarca seçmen davulla tokmak arasında sıkışıp kaldı"

Akşener'e kızan milletvekili Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti! "Milyonlarca seçmen davulla tokmak arasında sıkışıp kaldı"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 12:09
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İYİ Parti seçimlere kısa süre kala bir istifa haberiyle daha sarsıldı. Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, Meral Akşener'e dikkat çeken eleştiriler yönelttiği açıklamasında partiden ayrıldığını duyurdu.

Akşener'e kızan milletvekili Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti! "Milyonlarca seçmen davulla tokmak arasında sıkışıp kaldı"

Yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararıyla başlayan tartışmaların yankılarının hala sürdüğü İYİ Parti'de istifalar da devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, Meral Akşener'i hedef alarak partinin son durumundan yakındı ve istifasını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karakeçili, "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karakeçili, Meral Akşener'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin idaresi: Tokmağın birinin, davulun da başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmak arasında sıkışıp kalmıştır."


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