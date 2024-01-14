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Akşener-Erdoğan görüşmesinden sonra İYİ Parti'nin talebi karşılık buldu! "Milletimizin beklentisi bu"

14.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin yüreğine kor düşüren şehit haberleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bu kapsamda önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. Son olarak İYİ Parti'den gelen adım karşılık buldu, bunun üzerine Mecliste grubu bulunan tüm partilere yazı gönderildi.

Akşener-Erdoğan görüşmesinden sonra İYİ Parti'nin talebi karşılık buldu! "Milletimizin beklentisi bu"

Türkiye hain terör saldırılarına karşılığını bir yandan sahada terör yuvaları hedef alınarak verirken bir yandan siyasiler de harekete geçti. Meral Akşener, terörle mücadelede kapsamında yaşanan son gelişmeler konusunda bakanların Meclisi bilgilendirmesini istemiş, ayrıca İYİ Parti ortak bir bildiri yayımlanmasını talep etmişti. Bu talebe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi.

AKŞENER-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

9 askeri şehit verdiğimiz saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki güvenlik zirvesi öncesinde MHP ve İYİ Parti liderleri Bahçeli ve Akşener ile telefon temasları gerçekleştirmişti. Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamasında İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in telefon görüşmesinde "terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve hassasiyetlerini paylaştığını" belirtti.

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Zorlu, bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğin bir kez daha ortaya konulması adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda İYİ Parti grubu olarak Anayasa’nın 98’inci TBMM İçtüzüğü’nün 102’nci ve 103’üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclisimizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz. Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle" ifadelerini kullanmıştı.

MECLİSTEKİ PARTİLERE BİR BİR GÖNDERİLDİ

İYİ Parti'nin ortak bildiri talebi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda 12 Ocak'ta aldığımız şehit haberlerine değinen Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Milletimizin Gazi Meclisimizden beklentisi, teröre karşı kararlı duruşumuzun gösterilmesidir. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlayacağı bir ortak bildiri, 85 milyon vatandaşımızın terörle mücadeleye tam ve kararlı desteğinin de ifadesi olacaktır."

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ORTAK BİLDİRİ TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Öte yandan 23 Aralık'ta da şehit haberleriyle Türkiye yasa boğulmuş, bunun üzerine Meclisten yine ortak bildiri yayımlanmıştı. CHP ve DEM Parti'nin ortak bildiriye imza atmaması tartışmaları beraberinde getirirken CHP terörün "lanetlendiği" bir bildiri yayımlamıştı.

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