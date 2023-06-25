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  4. Akşener esip gürledi, Ümit Özdağ "Olayları en yakından yaşayanlardan biriyim" deyip yalanladı! Son konuşmalarını anlatıp "Sözünü tuttu" diyerek açıkladı: 'CHP'ye nasıl bedel ödettiğini biliyoruz'

Akşener esip gürledi, Ümit Özdağ "Olayları en yakından yaşayanlardan biriyim" deyip yalanladı! Son konuşmalarını anlatıp "Sözünü tuttu" diyerek açıkladı: 'CHP'ye nasıl bedel ödettiğini biliyoruz'

25.06.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masadan kalktığı süreçte yaptığı sert konuşmayla hafızalara kazınan İYİ Parti lideri Meral Akşener bu kez seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler yaparken adeta esip gürledi. Akşener'in 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğu sözleri gündem yaratırken o süreçte partide bulunanlardan Ümit Özdağ, Akşener'in açıklamalarının doğru olmadığını öne sürdü. Özdağ'ın "Akşener sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi" sözleri dikkat çekti.

Akşener esip gürledi, Ümit Özdağ "Olayları en yakından yaşayanlardan biriyim" deyip yalanladı! Son konuşmalarını anlatıp "Sözünü tuttu" diyerek açıkladı: 'CHP'ye nasıl bedel ödettiğini biliyoruz'

Akşener'in hayli sert ifadeler kullanarak yaptığı son konuşma gündemi hareketlendirdi. İYİ Parti lideri, 2019'daki yerel seçim sürecini hatırlatırken partisinin o dönemde seçime katılabilmek amacıyla CHP'den 15 milletvekili istediğini ancak bunun "bedelini hala ödeyemediklerini" ifade etmişti. Söz konusu süreçte İYİ Parti'de bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum" dedi. "Yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP’ye “nasıl bedel ödettiğini” hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullanan Özdağ'ın "Akşener ile yaptığımız en son konuşmada CHP ile yolları “CHP’yi suçlayarak bitireceğim" dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi" çıkışı da dikkat çekti.

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Ümit Özdağ pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezinde ziyaret etmişti.

AKŞENER: "HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI! BEDELİNİ ÖDEYEMEDİK"

Akşener, dün gerçekleşen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Biz bu parti seçime girebilsin diye önce Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Hesap yapıyoruz, hesap veriyoruz. Buyurun. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık, savaşmadık, savaşmadık. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş."

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"AKŞENER BANA BÖYLE ANLATTI"

Akşener'in bu konuşması kısa sürede gündem yaratırken Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Özdağ'ın paylaşımında yer verdiği ifadeler şöyle:

"Sayın Akşener, “CHP’den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım” demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti’den bedel istemedi.

Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYİ Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı.Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre “Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım” demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti.

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"İTTİFAK KARARI İYİ PARTİ İÇİN İYİ OLMAMIŞTI"

CHP’li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, “KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz” diye sordu. 2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti’den İYİ Parti’ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP’ye gitmesine neden oldu. CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı.

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2019 Yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri “ CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım” görüşünü savundular. Ben tek başıma “CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur ittifakı tekrar kurulur” görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi.

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"AKŞENER'İN CHP'YE 'NASIL BEDEL ÖDETTİĞİNİ' HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İYİ Parti’ye değil, İYİ Parti CHP’ye ittifak teklif etti. İYİ Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP’ye “nasıl bedel ödettiğini” hepimiz biliyoruz.

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"AKŞENER SÖZÜNÜ TUTTU, SUÇLAYARAK BİTİRDİ"

Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener’in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman “Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya” tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP’yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul’daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları “CHP’yi suçlayarak” bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Ümit Özdağ

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