HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener: Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz

Akşener: Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz

07.03.2024 20:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafları ziyaret etti. Akşener, "Sayın Mansur Yavaş, CHP'li değil. Nitekim belediyeyi yönetirken de CHP'lilerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben alırdım. Ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnafları ziyaret etti. Akşener'e İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile ilçe belediye başkan adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. Maltepe'deki ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, “Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi, her ikisini de aynı. Dolayısıyla bütün anketlerde herkesten üste çıktılar. Adaylığını önerdik. Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz. Hadi Sayın İmamoğlu partiliydi, öz partiliydi, diyecek bir şeyim yok. Yani partisinin içinde bir yol yürüme imkanı vardı. Hayır diyebilir, onu anlıyorum. Ama Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil. Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım. Bakın ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir" diye konuştu.

“2019 ANKARA VE İSTANBUL'UN KAZANILMASINA VESİLE OLDUK"

Akşener, "2019'da Ankara ve İstanbul'un kazanılmasına vesile olan biziz. Yani bakın biz kazandırdık demeyiz, onlardan vazgeçtik artık ama teklifi götüren biziz. Bu teklifi götürme nedenimiz de şuydu. Kendini muhalif tarif eden seçmen, her seçimde 'uçuyoruz, kaçıyoruz, kazandık, aştık, kaçtık, uçtuk' derken seçim sonuçlarında bir şey değişmiyor ve her seferinde yıkılıyor. Bu umudu nasıl canlandırabiliriz, umudu tekrar nasıl tahkim edebiliriz? Diye yola çıktık ve sonuç itibarıyla gittik CHP'ye teklifte bulunduk. Tamamen seçmen odaklı bir iş olduğu için, biz 19 ilçe, 4 de belde alarak o seçim sonuçlarını kapattık. Sonuç itibarıyla bundan şikayetçi olmadık. Yani amaç pazarlık etmek değildi. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin alınması demek o seçmenin 'Biz yapabiliriz' umudunu ortaya çıkaracaktı. Nitekim öyle oldu" şeklinde konuştu.

6'LI MASA KURULMADAN KILIÇDAROĞLU'NA YAVAŞ VE İMAMOĞLU TEKLİFİ YAPILDI

Akşener, Altılı Masa kurulmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş ve İmamoğlu'nu teklif ettiğini belirterek, "Velhasılıkelam bu seçimde biz kazanmalıydık. 2019, 2023 için yapılan bir eylemdi, bir sonuçtu. 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' diyordu Sayın Cumhurbaşkanı, biz de ona inandık. Sonuç olarak İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamadığı ortaya çıktı" dedi.

“BEN EVİME DÖNECEĞİM. SİYASETİN S'SİYLE MEŞGUL OLMAYACAĞIM"

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirten Akşener, “Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım" ifadelerini kullandı. Akşener, "Daha sonra, keşke aday olsaydım diye pişmanlık duydunuz mu?" sorusunu, "Hayır hiç duymadım. Çünkü benim bütün derdim Türkiye'ydi. Ben hiçbir şey istemedim. Bu ülke için istedim, sizler için istedim" diye yanıtladı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti, Adana'da Ayyüce Türkeş'i aday olarak göstermişti! Anket sonuçları paylaşıldıİYİ Parti, Adana'da Ayyüce Türkeş'i aday olarak göstermişti! Anket sonuçları paylaşıldı
Sosyal medya ayağa kalktı! Taksici köpeğin üzerinden geçtiSosyal medya ayağa kalktı! Taksici köpeğin üzerinden geçti
İsveç resmi olarak NATO üyesi oldu!İsveç resmi olarak NATO üyesi oldu!
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Meral Akşener İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
Babadan öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismar! Kan donduran sözler

Babadan öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismar! Kan donduran sözler

Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti! Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayda çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti! Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayda çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

Evi olan herkesi ilgilendiriyor: Zorunlu olacak, yeni sigorta yolda!

Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

Ümit Özdağ 'randevu talep etti' dedi, Köksal yalanladı

"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.