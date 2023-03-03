Akşener'in adayı eski Devlet bakanı mı olacak? Masadan kalkacağı iddia edilen İYİ Parti için sürpriz iddia!

Altılı masanın dağılacağına dair iddialar da söz konusu ortak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu isminde birleşileceği de sıcaklığını koruyor. İYİ Parti lideri Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarını desteklediği belirtilmişti. Akşener, dün gece olağanüstü toplantı sonrasında 'Türkiye iyi olacak' demişti. Ahat Andican kimdir?

İYİ PARTİ İÇİN SÜRPRİZ AHAT ANDİCAN İDDİASI!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ortak adaydan kopup masadan çıkması senaryosunda farklı bir adayla seçime gireceği iddia edildi. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre eski bakan Ahat Andican, aday olarak seçime girebilir. Peki Ahat Andican kimdir?

CHP, DEVA, Gelecek, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderleri dün akşamki toplantı sonrasında ortak mutabakat metnini imzaladı. Metinde şu ifadelere yer verilmişti: 'Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.'

Daha sonra İYİ Parti'nin önemli isimleri peş peşe yaptıkları paylaşımlarla henüz ortada bir mutabakatın bulunmadığını Kılıçdaroğlu haricinde gündeme gelen farklı isimlerin de olduğunu belirtti. Meral Akşener'in bugün adaylık konusunda önemli açıklamalar yapması gündemde.

DAHA ÖNCE BAKANLIK YAPMIŞTI! AHAT ANDİCAN KİMDİR?

1950 yılında Afganistan'da dünyaya gelen Abdul Ahat Andican, 55. hükümette Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Andican, 2000-2002 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'yi temsil etti.

hükümet ANASOL-D hükümeti olarak anılıyordu. Hükümetin başbakanı Mesut Yılmazdı.



