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Genel başkan video paylaşıp Mansur Yavaş'a seslendi! Çok konuşulacak 'adaylık' çağrısı: "Göreceksiniz! Siz yeter ki cesur olun"

03.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünkü altılı masa toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masaya önerdiği isimlerden biri olduğu öne sürülen Mansur Yavaş'a dikkat çeken bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde uzlaşılıp uzlaşılmadığı merak konusu olurken paylaştığı videoyla Yavaş'a aday olma çağrısında bulunan bir siyasi partinin genel başkanı, "Göreceksiniz, Türk halkı bu seçimlerde sizi cumhurbaşkanlığına götürecektir. Yeter ki siz cesur olun" dedi.

Genel başkan video paylaşıp Mansur Yavaş'a seslendi! Çok konuşulacak 'adaylık' çağrısı: "Göreceksiniz! Siz yeter ki cesur olun"

Millet İttifakının adayı kim olacak? Bugün Meral Akşener'in yapacağı açıklama, ardından da pazartesi 6'lı masanın ortak yapacağı açıklamaya tüm gözler bu sorunun yanıtı için çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını 4 liderin desteklediği, Akşener'in ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri üzerinde direttiği öne sürülüyor. Düğümün nasıl çözüleceği merakla beklenirken bir siyasi partiden Yavaş'a gündem yaratacak bir çağrı geldi.

"KILIÇDAROĞLU'NA MİNNET DUYABİLİRSİNİZ ANCAK ATATÜRK'E DAHA BÜYÜK MİNNET DUYMALISINIZ"

Daha önce de Mansur Yavaş aday olursa destekleyeceklerini belirterek çağrılarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Yavaş, 6’lı masa liderlerinin siyasi hesapları Türk Milleti’nin isteklerinden ve geleceğinden önemli değildir. Kılıçdaroğlu’na minnet duyabilirsiniz. Ancak Atatürk’e daha büyük minnet duymalısınız. Atatürk ve Türk milletine borcunuzu ödeme zamanı.Cesur olun" ifadelerini kullandı.

""KAMUOYU YOKLAMALARI TÜRK HALKININ SİZİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTEDİĞİNİ ORTAYA KOYDU"

Videolu paylaşımında Özdağ, Yavaş'a seslenerek şunları söyledi:

  • Sayın Mansur Yavaş, Nisan 2022'de bir TV programında Türk halkının sizi cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etmiştim. O günden bugüne bütün kamuoyu yoklamaları Türk halkının sizi cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ortaya koydu. Siz de sokakta yürürken bunu görüyorsunuz.

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"TÜRK MİLLETİNİN KADERİNİ 6'LI MASAYA TERK ETMEYİN"

  • Türk halkı, AK Parti dahil hangi partiye oy verirse versin, vicdanı sizden yana. Bunun için ne yaptığınızı bilmiyorum ama durum bu. Bundan dolayı, Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken lütfen Türk milletinin ve devletinin kaderini 6'lı masaya terk etmeyin.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TERK ETMEYİN"

  • İktidar olmak için değil, ana muhalefet partisi olmak için mücadele eden siyasilerin ihtiraslarına bu ülkenin gençlerinin geleceğini terk etmeyin. Türk halkından oy alamadıkları için bir başka partinin milletvekili adayı olmak için mücadele eden genel başkanların ihtiraslarına Türkiye'nin geleceğini terk etmeyin.

"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA GÜVENEREK YOLA ÇIKIN"

  • Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için lütfen Atatürk gibi davranın ve Atatürk gibi cesur bir şekilde Türk milletine ve Türk milletinin vicdanına güvenerek yola çıkın. Göreceksiniz, Türk halkı bu seçimlerde sizi cumhurbaşkanlığına götürecektir. Yeter ki siz cesur olun.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ümit Özdağ

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