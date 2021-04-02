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Akşener'in çıkışı gündem yarattı! Çarpıcı yorum: Muhalefet kendi ayağına sıkar

02.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çağrısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklama gündem yarattı.

Akşener'in çıkışı gündem yarattı! Çarpıcı yorum: Muhalefet kendi ayağına sıkar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarına muhalefetten peş peşe tepkiler gelirken, en dikkat çekici yanıtı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener verdi.

İYİ Parti lideri Akşener, Bahçeli'nin gündem yaratan çıkışının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dahaki seçimlerde aday olamayacağını iddia edenlerin önünü kesmek olduğunu iddia etti.

Akşener, "Bahçeli sürekli ‘kapatın’ dediği için, Yargıtay hızlı bir dosya hazırladı. Fakat başka bir durum var. Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var. Bahçeli de Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklaması 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışmasını yeniden gündeme getirirken, Habertürk yazarı Kübra Par'dan çarpıcı bir analiz geldi.

'MUHALEFET AYAĞINA KURŞUN SIKAR'

Akşener'in çıkışını 'isabetsiz' bulan Par, muhalefetin bu konun üzerine giderse kendi ayağına kurşun sıkacağını yazdı.

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İptal edilen İstanbul seçimlerinin ikinci turunda Ekrem İmamoğlu'nun açık ara farkla kazanmasını örnek gösteren Par, aynı durumun benzer sonuçları olacağını yazdı.

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