HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in 'İmamoğlu ve Erdoğan' çıkışına 'zırva' deyip sert çıktı! Fatih Altaylı: "Bazen insan korkularını bastırmak için efelenir"

Akşener'in 'İmamoğlu ve Erdoğan' çıkışına 'zırva' deyip sert çıktı! Fatih Altaylı: "Bazen insan korkularını bastırmak için efelenir"

20.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler yaklaştıkça yükselen siyasi gerilimlerin sonuncusu Akşener ile İmamoğlu arasında oluştu. Akşener'in düne damgasını vuran "Sayın Erdoğan bilir, sayın İmamoğlu da öğrenecek" sözlerini ise gazeteci Fatih Altaylı "zırva" olarak yorumladı. "Erdoğan ne gördü" diye sorulsa Akşener'in cevap veremeyeceğini savunan Altaylı, İYİ Parti liderine "Bazen insan manasız yere ve kendi korkularını bastırmak için efelenir" sözleriyle yüklendi.

Akşener'in 'İmamoğlu ve Erdoğan' çıkışına 'zırva' deyip sert çıktı! Fatih Altaylı: "Bazen insan korkularını bastırmak için efelenir"

Altılı masadaki kalkma-tekrar oturma süreciyle ilgili pişmanlığını dile getirdiği sözleri çok konuşulan Meral Akşener'in İYİ Parti'si, önümüzdeki seçimlere bağımsız girme kararında üsteledi ve CHP'nin iş birliği teklifini geri çevirdi. Bu durum İYİ Parti'de ardı arkası kesilmeyen istifaları beraberinde getirdi. Dün Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birbirlerine göndermede bulununca tansiyon daha da yükseldi. Tartışmaları değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, Akşener'in son çıkışları hakkında gündem yaratacak yorumlar yaptı.

Akşener'den zehir zemberek çıkış! İmamoğlu hemen yanıt verdi Akşener'den zehir zemberek çıkış! İmamoğlu hemen yanıt verdi

"BAŞKA PARTİNİN İŞİNE İLK KENDİSİ KARIŞTI"

Akşener'in "Sayın Erdoğan bilir, Sayın İmamoğlu da öğrenecek. Sayın Erdoğan hapse giderken ben oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum" sözleriyle ilgili Altaylı şöyle konuştu:

"Meral Akşener'in söylediği cümlelerde çok ciddi tutarsızlıklar var. Kendi geçmiş hareketleriyle bugünküler arasında tutarsızlıklar var. 'Partimizin iç işlerine karışıyorlar' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu suçluyor. Başka bir partinin içine el sokmayı en başta kendisi yaptı.

718828Image1

"SÖYLEDİKLERİ ZIRVA KIVAMINDA"

Bunun dışında Akşener'in söylediği pek çok şey aslında zırva kıvamında. Kusura bakmasın, kendisini severim ama söyledikleri zırva kıvamında. Verdiği örnek 'Erdoğan gördü.' Ne gördü Erdoğan? Seçildi. Sen Erdoğan'a bir şey mi yaptın? Erdoğan'a yaptığın, AK Parti'nin kurucusuyken ayrılmak oldu. Erdoğan bundan zarar görmedi, AK Parti zarar görmedi. Demek ki Erdoğan'a bir şey yapmadın. 'Erdoğan ne gördü diye sorsalar' verecek cevabı yok.

Başlıksız-3

"MANASIZ YERE, KENDİ KORKULARINI BASTIRMAK İÇİN EFELENDİ"

Meral hanım böyle efelenmeyi seviyor ama bazı efelenmeler gereksizdir, o efelenmenin bir manası yoktur. Bazen insan manasız yere ve kendi korkularını bastırmak için efelenir. Bugün de Meral hanımın yaptığı biraz öyle duruyor. Yüksek perdeden konuşuyor ama aslında partisinin kendi ellerinden kaydığını gören birinin 'Üst tondan konuşayım, belki tutarım' şeyi o."

"AK PARTİ VE CHP İLE HAREKET ETSE OYU YÜKSELİRDİ"

Akşener'in yanlış yaptığını savunan Altaylı, İYİ Parti'nin her gün kan kaybettiği görüşünü de dile getirirken şu ifadeler de dikkat çekti:
"Akşener dese ki 'Biz yerelde bazı yerlerde CHP ile, bazı yerlerde AK Parti ile millet hayrına hareket edebiliriz. Ama bunun dışındaki yerlerde de kendi adayımızı çıkaracağız.' Bugün 13, 14, 15, 16, belki 20 olurdu. Ama şu anda aşağı doğru gidiyor."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni bir yağışlı hava dalgası' Tarih verdiler! Yağmur, kar, rüzgar... Meteoroloji'den son dakika 20 - 24 Aralık hava durumu 'Yeni bir yağışlı hava dalgası' Tarih verdiler! Yağmur, kar, rüzgar... Meteoroloji'den son dakika 20 - 24 Aralık hava durumu
Mahsur kalan Cybertruck'ı rakibi kurtardı! O paylaşım gündem olduMahsur kalan Cybertruck'ı rakibi kurtardı! O paylaşım gündem oldu
AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu! AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı Meral Akşener CHP İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Lüks hayatları yakın markajda! "Daha yeni keşfettiler beni"

Lüks hayatları yakın markajda! "Daha yeni keşfettiler beni"

Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

Eski eşinin tüm ailesini öldürdü! Afyonkarahisar’da katliam: 4 ölü…

Hastane yöneticileri de işin içinde! "Çürük"çülerin hazin sonu

Hastane yöneticileri de işin içinde! "Çürük"çülerin hazin sonu

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Canlı yayında iki yere vurgu yaptı! "Kurtulma şansı yok"

Bakan Bak'tan 'asansör' açıklaması! "ASTAK üzerinden takip edilebiliyor"

Bakan Bak'tan 'asansör' açıklaması! "ASTAK üzerinden takip edilebiliyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.