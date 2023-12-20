Akşener'in 'İmamoğlu ve Erdoğan' çıkışına 'zırva' deyip sert çıktı! Fatih Altaylı: "Bazen insan korkularını bastırmak için efelenir"

Altılı masadaki kalkma-tekrar oturma süreciyle ilgili pişmanlığını dile getirdiği sözleri çok konuşulan Meral Akşener'in İYİ Parti'si, önümüzdeki seçimlere bağımsız girme kararında üsteledi ve CHP'nin iş birliği teklifini geri çevirdi. Bu durum İYİ Parti'de ardı arkası kesilmeyen istifaları beraberinde getirdi. Dün Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birbirlerine göndermede bulununca tansiyon daha da yükseldi. Tartışmaları değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, Akşener'in son çıkışları hakkında gündem yaratacak yorumlar yaptı.

"BAŞKA PARTİNİN İŞİNE İLK KENDİSİ KARIŞTI"

Akşener'in "Sayın Erdoğan bilir, Sayın İmamoğlu da öğrenecek. Sayın Erdoğan hapse giderken ben oradaydım. Çoluğu çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önünde polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Ama en ağır hakaretleri işiten ben oldum" sözleriyle ilgili Altaylı şöyle konuştu:

"Meral Akşener'in söylediği cümlelerde çok ciddi tutarsızlıklar var. Kendi geçmiş hareketleriyle bugünküler arasında tutarsızlıklar var. 'Partimizin iç işlerine karışıyorlar' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu suçluyor. Başka bir partinin içine el sokmayı en başta kendisi yaptı.

"SÖYLEDİKLERİ ZIRVA KIVAMINDA"

Bunun dışında Akşener'in söylediği pek çok şey aslında zırva kıvamında. Kusura bakmasın, kendisini severim ama söyledikleri zırva kıvamında. Verdiği örnek 'Erdoğan gördü.' Ne gördü Erdoğan? Seçildi. Sen Erdoğan'a bir şey mi yaptın? Erdoğan'a yaptığın, AK Parti'nin kurucusuyken ayrılmak oldu. Erdoğan bundan zarar görmedi, AK Parti zarar görmedi. Demek ki Erdoğan'a bir şey yapmadın. 'Erdoğan ne gördü diye sorsalar' verecek cevabı yok.

"MANASIZ YERE, KENDİ KORKULARINI BASTIRMAK İÇİN EFELENDİ"

Meral hanım böyle efelenmeyi seviyor ama bazı efelenmeler gereksizdir, o efelenmenin bir manası yoktur. Bazen insan manasız yere ve kendi korkularını bastırmak için efelenir. Bugün de Meral hanımın yaptığı biraz öyle duruyor. Yüksek perdeden konuşuyor ama aslında partisinin kendi ellerinden kaydığını gören birinin 'Üst tondan konuşayım, belki tutarım' şeyi o."

"AK PARTİ VE CHP İLE HAREKET ETSE OYU YÜKSELİRDİ"

Akşener'in yanlış yaptığını savunan Altaylı, İYİ Parti'nin her gün kan kaybettiği görüşünü de dile getirirken şu ifadeler de dikkat çekti:

"Akşener dese ki 'Biz yerelde bazı yerlerde CHP ile, bazı yerlerde AK Parti ile millet hayrına hareket edebiliriz. Ama bunun dışındaki yerlerde de kendi adayımızı çıkaracağız.' Bugün 13, 14, 15, 16, belki 20 olurdu. Ama şu anda aşağı doğru gidiyor."





