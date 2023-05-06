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Akşener'in 'İmralı' iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt! Belgeler paylaşıldı

06.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmralı iddiasına belgelerle yanıt verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada İmralı'daki tesislerde fırtına nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi için 4 kişilik ekibe başkanlık yapması için bir hakimin görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamanın devamında "Hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır" denilerek söz konusu iddiaların gerçek olmadığı aktarıldı.

Akşener'in 'İmralı' iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt! Belgeler paylaşıldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçen günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiği iddialarını gündeme taşımıştı. Akşener, "Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" dedi.

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ADALET BAKANLIĞI'NDAN AKŞENER'E YANIT

Söz konusu iddia gündem olurken Adalet Bakanlığı'ndan Akşener'in sözlerine yanıt geldi. Yapılan açıklamada İmralı Adasındaki hizmet binaları ve tesislerinde fırtına nedeniyle oluşan hasarların onarılması için ekip görevlendirilmesi talep edildiği ve 4 kişilik teknik ekibe başkanlık yapması için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakiminin görevlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22.02.2023 tarihli yazılı talebine ( Ek1) istinaden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2023 tarihli üst yazısı ile (Ek2) İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde meydana gelen hasarların ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesi talep edilmiştir.

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Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle (Ek3) görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlük Makamı’na sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Adalet Bakanlığı Meral Akşener İYİ Parti imralı

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