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Son dakika: Wagner krizi sonrası Rusya lideri Putin'den önemli açıklamalar

26.06.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kremlin'in, "Putin'in bu akşam yapacağı açıklamalar Rusya'nın kaderini belirleyecek." sözleri sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Wagner krizi sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Putin, "Devasa bir tehditti. Yurt dışından tehdit edildik. Onlar, Rus askerlerinin birbirini öldürmesini, sivillerle askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu." ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, Belarus'a gitmek isteyen Wagner mensuplarına izin verileceğini duyurdu.

Son dakika: Wagner krizi sonrası Rusya lideri Putin'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Wagner krizi ile zor günler yaşayan Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması yaptı.

İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:

  • Rus toplumu birlik içindedir. Toplumumuz her türlü şantajı başarısız kaldı. Rus ordusu sadakatini göstermiştir.

  • Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktır.

  • Wagner'in askerlerine ve liderlerine kan dökmeme kararları için teşekkür ediyorum ve bugün Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapma fırsatına sahipler.

  • Belarus'a gitmek isteyenlere söz veriyorum, sözümü tutacağım.

  • Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu.

  • Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

  • Devasa bir tehditti. Yurt dışından tehdit edildik. Onlar, Rus askerlerinin birbirini öldürmesini, sivillerle askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya putin wagner

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