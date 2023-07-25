Akşener-Yavaş zirvesi için çok konuşulacak iddia! 'Tek tek isim verdi' dedi, duyunca inanamadı: Siyasi skandal

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Partinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Yavaş'ın ziyaretine ilişkin, "Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşılan kulis bilgisi ise gündem yarattı.

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu.

"YAVAŞ, BAŞKAN ADAYLARININ İSİMLERİNİ AKŞENER’E VERDİ"

Gürel "Mansur Yavaş birkaç hafta önce Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret ediyor. Yavaş, bu ziyarette aklındaki ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini Sayın Akşener’e veriyor. Görüştüğüm İYİ Partililer, ittifaksız yerel seçime gidilmesi halinde aday gösterebilecekleri bölgelerdeki önemli isimlerle ilgili bir çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR SKANDAL"

Söz konusu iddiaları duyan gazeteci Barış Yarkadaş, "Bu bir siyasi skandal" dedi.

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

"CHP'li bir belediye başkanı, başka bir partinin genel başkanına 'Şu isimleri Ankara'daki ilçelerde aday yaparsanız bunlar kazanabilir' diyor. Akıl alır bir şey değil."