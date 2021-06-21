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Akupunktur ile zayıflama nasıl uygulanır? Akupunktur tedavi yöntemleri nelerdir?

21.06.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akupunktur ile zayıflama, akupunkturun önemli faydaları sayesinde diyete yardımcı olarak uygulanır. Stres azaltıcı endorfin ve serotoninlerin artmasında yardımcı olan akupunktur, zayıflamak isteyenlerin en büyük yardımcılarındandır. Peki akupunkturun zayıflamada nasıl bir etkisi vardır? Tedavi nasıl uygulanır? İşte Medikal Estetik Uzmanı Dr. İsmail Ağar'ın anlatımıyla akupunktur ile zayıflama tedavisiyle ilgili merak edilenler...

Akupunktur ile zayıflama uygulaması beyindeki endorfin ve serotonin hormonlarını arttırmakta bu da yalnız stres azaltıcı değil aynı zamanda vücutta yağ yakımını arttırıcı hızlandırıcı bir etki oluşturmaktadır.

Beyinde açlık merkezi ve tokluk merkezi adında iki çekirdek bulunmaktadır. Bu çekirdekler üzerine akupunkturun uyarısı söz konusudur. Açlık merkezini baskılıyor ve geç acıkmayı sağlıyor.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE DAHA AZ YEMEKLE DOYMAK MÜMKÜN

Akupunktur uygulanan insanların tokluk merkezi ise daha kuvvetli çalışıyor, daha az yenince doymaya başlıyor ve böylece yeme bozuklukları düzeltilmiş oluyor.

METABOLİZMAYI DA HIZLANDIRIYOR

Akupunkturun zayıflama üzerine bir başka etkisi de metabolizma üzerine olan hızlandırıcı etkisidir. Akupunktur öncesi ve sonrası gerçek metabolizma hızı ölçümlerinde gördüğümüz neticeye göre akupunktur uygulanan insanların metabolik hızları gerçekten önemli ölçüde artıyor.

AKUPUNKTURDA ZAYIFLAMA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Akupunktur ile zayıflamada tedavisi nasıl uygulanır diye merak edenlerin ilk olarak bilmesi gereken tedavinin iğne ile gerçekleştirildiğidir. Akupunktur tedavisinde belirli noktalara iğne batırılarak kişinin iştah sorunu azaltılır ve stres seviyesi düşürülür. Peki akupunktur tedavisinde acı hissedilir mi? Akupunktur tedavisinde süreç boyunca tek kullanımlık iğneler vücutta tutulur. Hastalığa göre belirlenen noktalara batırılan akupunktur iğnelerin vücuda girişinde hafif bir ağrı ve acı hissedilebilir. Ancak bu dayanılmaz değildir. Sonrasında ise iğnelerin olduğu noktalarda hafif sıcaklık hissedilebilir.

İĞNE BATIRILAN NOKTALARA BASTIRILDIĞINDA...

Zaman zaman iğne batırılan noktalara bastırılarak uyarılma sağlanır. Böylece zayıflamaya yardımcı olan stresin ve iştahın azalmasını sağlayan uyarılar tekrar aktif hale getirilir.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİNDE MASAJ VE LAZER UYGULAMALARI

Akupunktur ile zayıflama tedavisinde tek yöntem iğne uygulaması değildir. Akupresör yöntemi ile akupunktur noktalarına parmakla masaj yapılarak enerji yoğunluğu dağıtılır ve organların rahatlatılması sağlanır. Zayıflamak isteyenler de doğru akupunktur noktalarına kısa süreli baskılar uygulayarak stres seviyelerinin ve iştahlarının azlamasını sağlayabilir.

Akupunktur tedavisinde bir yöntem de lazer akupunkturdur. Tedavide belirlenen noktalar, iğne kullanılmadan, lazer iğne olarak isimlendirilen bir lazer ışığı darbesiyle uyarılır. Derinin 2 mm ile 4 cm altına kadar ulaşılan bu yöntem, iğneden korkan kişiler için önerilir.

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