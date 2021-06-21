Akupunktur ile zayıflama nasıl uygulanır? Akupunktur tedavi yöntemleri nelerdir?

Akupunktur ile zayıflama uygulaması beyindeki endorfin ve serotonin hormonlarını arttırmakta bu da yalnız stres azaltıcı değil aynı zamanda vücutta yağ yakımını arttırıcı hızlandırıcı bir etki oluşturmaktadır.

Beyinde açlık merkezi ve tokluk merkezi adında iki çekirdek bulunmaktadır. Bu çekirdekler üzerine akupunkturun uyarısı söz konusudur. Açlık merkezini baskılıyor ve geç acıkmayı sağlıyor.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE DAHA AZ YEMEKLE DOYMAK MÜMKÜN

Akupunktur uygulanan insanların tokluk merkezi ise daha kuvvetli çalışıyor, daha az yenince doymaya başlıyor ve böylece yeme bozuklukları düzeltilmiş oluyor.

METABOLİZMAYI DA HIZLANDIRIYOR

Akupunkturun zayıflama üzerine bir başka etkisi de metabolizma üzerine olan hızlandırıcı etkisidir. Akupunktur öncesi ve sonrası gerçek metabolizma hızı ölçümlerinde gördüğümüz neticeye göre akupunktur uygulanan insanların metabolik hızları gerçekten önemli ölçüde artıyor.

AKUPUNKTURDA ZAYIFLAMA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Akupunktur ile zayıflamada tedavisi nasıl uygulanır diye merak edenlerin ilk olarak bilmesi gereken tedavinin iğne ile gerçekleştirildiğidir. Akupunktur tedavisinde belirli noktalara iğne batırılarak kişinin iştah sorunu azaltılır ve stres seviyesi düşürülür. Peki akupunktur tedavisinde acı hissedilir mi? Akupunktur tedavisinde süreç boyunca tek kullanımlık iğneler vücutta tutulur. Hastalığa göre belirlenen noktalara batırılan akupunktur iğnelerin vücuda girişinde hafif bir ağrı ve acı hissedilebilir. Ancak bu dayanılmaz değildir. Sonrasında ise iğnelerin olduğu noktalarda hafif sıcaklık hissedilebilir.