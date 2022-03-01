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Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB alan değişikliği sonuçları saat kaçta açıklanacak?

01.03.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olup görev yaptığı alanın yanı sıra farklı bir branşta da uzmanlığı olan öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Peki Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB alan değişikliği sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Alan değişikliği sonuçları ve MEB'in açıklaması ilişkin detaylar...

Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB alan değişikliği sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı binlerce öğretmen tarafından merak konusu oldu. Görev yaptıkları alanın dışında farklı bir branşta da uzmanlığı olan öğretmenler Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB alan değişikliği sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Alan değişikliği sonuçları ve MEB'in açıklaması ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan değişikliği sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 1 Mart Salı (bugün) açıkalancak.

Alan değişikliği sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın interney adresinde yayımlanacak.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Alan değişikliği sonuçları bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri için ise 17 Haziran 2022 işaret edildi.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Alan değişikliği sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

http://personel.meb.gov.tr

ATAMA İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumundasırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayanaöncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.

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