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  4. Alevler evin her tarafını sardı! Anne, 3 çocuğunu yangından son anda kurtardı

Alevler evin her tarafını sardı! Anne, 3 çocuğunu yangından son anda kurtardı

13.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İpekyolu ilçesinde tek katlı bir evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken, anne uykuda olan 3 çocuğunu alevlerin arasında son anda kurtardı.

Alevler evin her tarafını sardı! Anne, 3 çocuğunu yangından son anda kurtardı

Van'daki yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Bağlar Sokak'taki Maguli Sağlam'a ait tek katlı evde saat 03.30 sıralarında çıktı. Elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangında alevler büyüdü. Büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken, yangına uykuda yakalanan anne Maguli Sağlam ve 3 çocuğu son anda kurtuldu.

Komşuların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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"YENGEM EVDEN SON ANDA ÇIKARTMIŞ"

Maguli Sağlam, duman kokusu ile yangını fark ettiklerini, uyandığında evin her tarafını alevlerin sardığını ve uykuda olan 3 çocuğunu alevlerin arasında son anda kurtardığını anlattı.

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Karşı binadan yangını fark eden Şaban Sağlam ise yangının sabah saat 03.30'da çıktığını belirterek "Baktık alevler yükseliyor. Biz gelene kadar yengem uykuda olan 3 çocuğunu kurtarmıştı. İlk etapta kovalarla su çektik. Daha sonra itfaiye ekipleri, gelerek yangını söndürdü. Yengem ateşin yükseldiğini fark edince çocuklarını uyandırıp, evden son anda çıkartmış" diye konuştu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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yangın Van
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