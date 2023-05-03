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Ali Babacan bu detayı ilk kez anlattı! Cüneyt Özdemir o mutfakta yaşananları sordu: Montaj, kurgu var mı?

03.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan’ın dün gece yayınladıkları ‘mutfak’ videosu kısa sürede siyaset dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ali Babacan mutfakta çekilen o videonun detaylarını ise Cüneyt Özdemir’e anlattı. Babacan’ın çok konuşan o mutfakla ilgili yaptığı açıklamada ‘gerçek mutfak gerçek masa yani bir set-up falan değil’ demesi ise dikkat çekti. İşte çok konuşulan mutfak videosunun perde arkası…

Ali Babacan bu detayı ilk kez anlattı! Cüneyt Özdemir o mutfakta yaşananları sordu: Montaj, kurgu var mı?

Millet İttifak’ının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinden paylaştığı videolara dün sürpriz bir şekilde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da katıldı. Çok konuşulan o video ile ilgili Babacan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mutfakta çekilen o videonun perde arkasını da anlatan Babacan, Kılıçdaroğlu ile o evde aralarında olan bir anıyı ‘kız isteme merasimi’ ile ilgili anıyı ise ilk kez açıkladı.

ALİ BABACAN 'KIZ İSTEME MERASİMİ' DETAYINI DA ANLATTI

Babacan daha önce o evde Kılıçdaroğlu’ndan kapı komşularının kızını istediklerini belirterek “onların kapı komşusunun kızı ile bizim parti kurucumuz olan genç bir arkadaşımızın bir söz isteme töreni oldu. O söz isteme törenine ben gittim. Kemal Bey’den yani komşusunun kızını bizim kurucu arkadaşımıza istedim. O evde öyle bir hatıramız da var yani bizim” ifadelerini kullandı.

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Cüneyt Özdemir’in Youtube’daki programına konuk olan Babacan, CHP liderinin evinin mutfağında çekilen o videonun perde arkasını da şu sözlerle anlattı:

Cüneyt Özdemir: Dün çok büyük sürpriz oldu! Kemal Bey’in evine daha önce gitmiş miydiniz?

Ali Babacan: Daha önce gitmiştim evet! Bazı özel görüşmelerimizi bizim evde ya da kendi evinde yapıyorduk.

Cüneyt Özdemir: Nerede oturuyor Kemal Bey Ankara’da?

Ali Babacan: Kemal Bey Ankara’da, Çukurambar’ın biraz üstlerinde bir apartman dairesinde oturuyor.

Cüneyt Özdemir: Biz gördüğümüz kadarıyla çok mütevazi bir evde yaşıyor.
Ali Babacan: Evet, evet! Hatta şöyle bir şey oldu onların kapı komşusunun kızı ile bizim parti kurucumuz olan genç bir arkadaşımızın bir söz isteme töreni oldu. O söz isteme törenine ben gittim. Kemal Bey’den yani komşusunun kızını bizim kurucu arkadaşımıza istedim. O evde öyle bir hatıramız da var yani bizim.

Cüneyt Özdemir: Peki Kemal Bey bu görüntüleri bir telefonla mı çekiyor? Kamera ekibi mi var? Bu mutfakta sizin dışınızda kalabalık mıydı ev?

Ali Babacan: Hayır, bir iki tane danışman arkadaşı var. Çok basit bir düzenek kuruyorlar. Düzenek derken yani bir küçük kamera öyle… Ama gerçek mutfak gerçek masa yani bir set-up falan değil yani.

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Cüneyt Özdemir: Bir set değil yani kahvaltı, yemek falan da orada yeniyor. (gülerek)

Ali Babacan: Tabi, tabi… Biz giderken Zeynep kurabiye yapmıştı biz onu da götürdük ev ziyaretlerinde usul tabi ondan sonra o mutfakta çay kaynadı. Kurabiye, börek falan bir yarım saat sohbet ettik ondan sonra eşlerimizden izin istedik. Dedik biz biraz mutfağa gidip çalışacağız. O video çekimini yaptık.

Cüneyt Özdemir: Bir seferde çektiniz değil mi? Böyle bir montaj kurgu yok yani?

Ali Babacan: Hayır bir seferde çekildi. Benim bir dilimin sürçtüğü bir yer oldu onu bir başa aldım 3-4 cümleyi kesip arkadaşlar yeniden yaptı. Yani başka bir şey yok. Bir defada çekilmiş bir şey yani o kadar. Toplam 15 dakika hazırlığı, çekimi şu bu… Herhalde 10 dakika da video oldu. Akşam saat 10 buçuk gibi onlardan biz çıktık. Gece 12 gibi yayınladılar yani.

Cüneyt Özdemir: Yayından sonra sohbet ne üzerindeydi konuştunuz mu?

Ali Babacan: Yayından sonra sohbet tabi biraz emeklilerin durumu, gençlerin durumu onları konuştuk. Eşlerimizin çay sohbetine biz de yayından sonra iştirak ederek devam ettik. Özellikle gençlerin işsizliği çok yaygın tabi çok büyük sorun. Emeklilerin geçinememesi. Biraz onları konuştuk mitinglerden bahsettik.

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Cüneyt Özdemir Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu mutfak

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