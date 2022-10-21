Ali Babacan'dan dikkat çeken adaylık açıklaması: 6'lı masa ortak adaya karar veremezse...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken ifadeler kullanan DEVA Partisi lideri Babacan, "Neden aday olmuyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Ortak aday konusunda bir anlaşma olmazsa partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten Babacan, "Biz bu seçeneklerin şu anda hepsine açığız" dedi.

BABACAN: ORTAK ADAYDA UZLAŞI OLMAZSA BEN ADAYIM

DEVA Partisi lideri Babacan'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Eğer 6'lı masa ortak bir adaya karar veremezse DEVA partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağımı söyledim. Bunu daha önce de açıkladım.

6'LI MASANIN ORTAK ADAYI KİM OLACAK?

Ama ilk turda 50+1'le seçimi kazanmak ancak ve ancak partilerin işbirliği ve ortak bir adayla mümkün. Ortak aday 6 partinin genel başkanlarından biri de olabilir, dışarıdan bir isim de olabilir. Biz bu seçeneklerin şu anda hepsine açığız. Yani genel başkanlardan birisi olarak ben de aday olabilirim.

"NEDEN İDDİALI DEĞİLSİNİZ?" SORUSUNA YANIT

Çünkü cumhurbaşkanı adayını konuşmak için de iddialı bir şekilde ortada olmak için de biz çok erken olduğunu düşünüyoruz.

"6'LI MASA DURURKEN, ADAYIM DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Biz tutarlı olmak zorundayız. 6'lı masa orada dururken, bir yandan da ben adayım diye çıkıp adayım demek doğru değil. Diğer partilerle bunu konuşmadan yapmak doğru değil"



