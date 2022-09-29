Ali Babacan ilk kez anlattı! Paradan 6 sıfır atıldığında Erdoğan ile ne konuştular?

6'lı masa ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu. Babacan, 2005 yılında Türk Lirasından 6 sıfır atılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu aktardı. Erdoğan'ın kararı gazeteden öğrendiğini aktaran Babacan, Erdoğan'ın kendisine "Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın?" dediğini söylediğini ifade etti.

"GAZETEDEN ÖĞRENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paradan 6 sıfır atıldığını gazeteden öğrendiğini ifade eden Babacan, Erdoğan'ın 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' diye sorduğunu kendisinin de 'evet' dediğini aktardı. Yaşanan diyalogda Babacan Erdoğan'ın 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın?' dediğini aktardı.



