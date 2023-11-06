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Ali Babacan'ın acı günü! Babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

06.11.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın öğle namazında defnedilecek.

Ali Babacan'ın acı günü! Babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında ayatını kaybetti.

Ölüm haberi DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın babası Hilmi amcamız vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Genel Başkanımıza, Babacan ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dilerim" paylaşımını yaptı.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Hilmi Babacan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hacı bayram camiinden kalkacak. Ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

HİLMİ BABACAN KİMDİR?

1938 doğumlu Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti. 1961 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini tamamlayan Hilmi Babacan iş insanıdır.


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Ali Babacan deva

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