Ali Babacan’ın ‘Kürtçe’ için yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı! İYİ Parti’den tepki…

Altılı Masa’da ‘Kürtçe’ polemiği yaşandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ortak açıkladıkları Anayasa taslağında bu ifadelerin yer almadığını, kendilerinin katılmadığını söyledi.

Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün basın açıklaması yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bu açıklamaların kendilerini bağlamadığını, 6'lı masadan ortak çıkan proje ve taslaklarda da böyle bir ifadenin yer almadığını söyledi.

Kürşad Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim DEVA Partisi ile ortak yanımız 6’lı masada bulunuyor olmamız. Bu ortaklığımızın en büyük temeli güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistemi ülkemize yeniden inşa etmek, adaleti, liyakati esas alan bir yönetim anlayışını kurgulayabilmektir. Vatandaşımızın beklentisi de bu yöndedir. Bizim bu çerçevede ortak anayasa değişikliği paketimizde yakın bir zaman önce açıklanmıştır. Yine 6 partinin ortaklaşa ve bu hafta 5 Ocak tarihinde liderlere sunacağı ortak eylem planı yani bir cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda uygulayacağı hükümet programı da hazırlanmıştır.

‘İYİ PARTİ’NİN GÖRÜŞLERİ AÇIK VE NETTİR’

Bunların her ikisinde de bahsettiğiniz taahhütler yer almamaktadır. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren yürüttüğümüz bu 6’lı masanın seçtirmek istediği cumhurbaşkanı adayı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. İYİ Parti olarak da Türkiye’nin güvenliği, birliği cumhuriyet değerleri anayasanın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Bu konuda parti olarak durdurduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır.”

MUHARREM İNCE: İZİN VERMEYECEĞİZ

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. İnce, anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmaya çalışıldığını ifade ederek, Cumhuriyet'in temellerine dinamit koyulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan İnce, Babacan'ın sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışanlar, vatandaşlık tanımını değiştirmeyi önerenler, özerklik diyenler. Sizin derdiniz ne? Siz gizliden Erdoğan’a mı çalışıyorsunuz? Bu önerilere Masa arkadaşlarınız ne diyor? Cumhuriyet’in temellerine dinamit koymanıza asla izin vermeyeceğiz!"

ÜMİT ÖZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ali Babacan'ın bu çıkışına en büyük tepkiyi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gösterdi. Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, "Bu muhalefete muhalefet edeceğiz. Atatürk Cumhuriyetini yıkmak isteyen iktidara da muhalefete de karşı çıkarız, mücadele ederiz. Asıl kendisini sorgulaması gereken Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim diyerek bunlar ile yol yürüyenlerdir.Saray rejimine karşı mücadele Zafer ile olur" dedi.

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru Musta Önsel de Ali Babacan'a sert tepki gösterenler arasındaydı. Mustafa Önsel "Babacan'ın bugün dediklerini dinlediniz mi? Ne mi dedi? Boşverin! Ne desek boş! Boş, bomboş" diye yazdı.



