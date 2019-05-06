HABER

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki: Dillerine doladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Portakal ve CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. Yavuz, "'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki: Dillerine doladılar

AK Partili Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında yaptığı bir konuşmanın gazeteci Fatih Portakal ve CHP'li isimler tarafından çarpıtıldığını savundu.

Twitter'dan Fatih Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketliyerek açıklamalarda bulunan Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" diyerek videoyu da yayınladı.

alı ıhsan yavuz


Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldiGündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi
ABD’li kongre üyesi, katliamı görmeyen medyaya tepki gösterdiABD’li kongre üyesi, katliamı görmeyen medyaya tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz fatih portakal ak parti seçim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
'Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü' iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili dikkat çeken sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.