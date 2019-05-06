Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki: Dillerine doladılar

AK Partili Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında yaptığı bir konuşmanın gazeteci Fatih Portakal ve CHP'li isimler tarafından çarpıtıldığını savundu.

Twitter'dan Fatih Portakal ve CHP'li yöneticileri etiketliyerek açıklamalarda bulunan Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" diyerek videoyu da yayınladı.



