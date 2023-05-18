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Ali Karni ve Rayyane Bernavi... Suudi Arabistanlı iki astronotun uzay yolculuğu için hazırlıklar tamam!

18.05.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Yapacakları uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan astronotlar, yolculuğun Suudi Arabistan için "uzay alanında yeni bir aşamayı başlatacağına" dikkati çektiler ve olayın ülke için önemli olduğunu dile getirdiler.

Ali Karni ve Rayyane Bernavi... Suudi Arabistanlı iki astronotun uzay yolculuğu için hazırlıklar tamam!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'da yapılan basın toplantısında Karni ve Bernavi yapacakları uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karni ve Bernavi, "21 Mayıs'ta yola çıkması planlanan bilimsel uzay görevi için hazırlıkların tamamlandığını ve hazır olduklarını" açıkladı.

Yolculuğun Suudi Arabistan için "uzay alanında yeni bir aşamayı başlatacağına" dikkati çeken astronotlar, olayın ülke için önemli olduğunu vurguladı.

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"GURUR DUYUYORUM"

"10 yıldır uzay alanında çalıştığını" belirten kadın astronot Bernavi, "Suudi ve Arap Müslüman kadınlarını temsil etmekten ve hayallerinin uzayda bana eşlik edecek olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Karni, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez gideceğimiz için büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yaptığını belirten Karni, "Uzayda deneyler yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.

Uzay Kurumu'ndan 14 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Rayyane Bernavi ve Ali Karni'nin AX-2 uzay mekiğiyle gideceği bildirilmişti.

Uzay mekiğinin yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edeceği aktarılırken, program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotların da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecekleri açıklanmıştı. (AA)

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uzay Suudi Arabistan

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