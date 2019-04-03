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Ali Şeker 'Anlık YSK bilgisi' deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın son oy sayılarını paylaştı!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sosyal medya hesabından, YSK verisine göre, İstanbul'daki seçimde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy sayısını ve oranını paylaştı.

Ali Şeker 'Anlık YSK bilgisi' deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın son oy sayılarını paylaştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından, YSK'nın İstanbul sonuçlarına ilişkin son verilerini paylaştı.

Şeker, İmamoğlu'nun ve Yıldırım'ın son oy sayıları ve oranlarını gösteren bir görsel de paylaşarak şöyle yazdı:

"Anlık YSK bilgisine göre İmamoğlu 20.689 oy önde. AKP hala fark 20 binin altına düştü diye açıklama yapıyor."

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDEN CHP'YE TEBRİK

Öte yandan AA'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin yerel seçimlerdeki başarısını bazı uluslararası örgütlerin kutladığını bildirdi.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin seçim başarısının uluslararası siyasi kurumların dikkatinden kaçmadığını belirtti.

Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala başta olmak üzere, Sosyal Demokrat Grup ile Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) CHP'yi tebrik ettiğini aktaran Çeviköz, Paris'in Sosyalist Parti'li Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun tebriğini sosyal medyadan ilettiğini vurguladı.

Ayala'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir "tebrik mektubu" gönderdiğini de belirten Çeviköz, mektubun içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başarınız küresel düzeydeki siyasi ailemiz için büyük bir gurur ve cesaret kaynağı olmuştur. Yüzde 85'e yaklaşan yüksek düzey katılım oranı Türkiye halkının duruşunu ve seslerini duyurma isteğini göstermiş ve onların bu tutumları ertesinde sizin ve CHP'nin halkın önceliklerini ve duygularını isabetle ifade ettiğinizin kanıtı haline gelmiştir."

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