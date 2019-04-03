Ali Şeker 'Anlık YSK bilgisi' deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın son oy sayılarını paylaştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından, YSK'nın İstanbul sonuçlarına ilişkin son verilerini paylaştı.

Şeker, İmamoğlu'nun ve Yıldırım'ın son oy sayıları ve oranlarını gösteren bir görsel de paylaşarak şöyle yazdı:

"Anlık YSK bilgisine göre İmamoğlu 20.689 oy önde. AKP hala fark 20 binin altına düştü diye açıklama yapıyor."

Anlık YSK bilgisine göre İmamoğlu 20.689 oy önde

AKP hala fark 20 binin altına düştü diye açıklama yapıyor. pic.twitter.com/bnz3czbctt — Ali ŞEKER (@draliseker) 3 Nisan 2019

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDEN CHP'YE TEBRİK



Öte yandan AA'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin yerel seçimlerdeki başarısını bazı uluslararası örgütlerin kutladığını bildirdi.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin seçim başarısının uluslararası siyasi kurumların dikkatinden kaçmadığını belirtti.

Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala başta olmak üzere, Sosyal Demokrat Grup ile Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) CHP'yi tebrik ettiğini aktaran Çeviköz, Paris'in Sosyalist Parti'li Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun tebriğini sosyal medyadan ilettiğini vurguladı.