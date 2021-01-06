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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma nerede?

06.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma nerede?

Dünya genelinde büyük satışlara imza atan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortada yok. Ünlü isimden 3 aydır haber alınamıyor.

Amazon'a karşı alternatif yaratmayı başaran Alibaba kurucusu Jack Ma'dan Ekim 2020 tarihinden itibaren haber alınamıyor. Olayı daha iyi anlayabilmek için Jack Ma ne tür açıklamalar yaptı gelin birlikte bakalım.

REFORM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Alibaba kurucusu tarafından ortaya atılan ilk büyük söz, Çin bankaları ile ilgili oldu. Ona göre Çin’deki bankalar doğru çalışmıyor ve işleyişleri son derece sorunlu. Bu nedenle özellikle Çin bankaları başta olmak üzere kapsamlı bir reform çağrısı kendisi tarafından yapıldı. Çin’deki devlet bankaları ile ilgili böyle bir eleştiride bulunmak devlet başkanını rahatsız etti.

24 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamalardan sonra, Jack Ma ile ilgili hiçbir haber alınamadı. Kendisinin kurmuş olduğu Ant Group'a da çok fazla tepki gelmişti. Ondan haber alınamama nedenlerinden birisi de bu olabilir.

Hatırlayacağınız üzere bu şirket halka arz edilecekti. Ancak Çin devlet başkanı Xi Jinping duruma el attı. Böyle bir halka arzın gerçekleşmesini engelledi. Çin hükümeti ülke içerisinde şirketlerin büyümesini istemiyorum. Daha doğrusu Çinli firmaların büyümesini istemiyor. Bu durum otoritelerinin zayıflamasına neden olabileceği gibi bir düşünce hakim.

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Alibaba kurucusu Jack Ma yaptığı açıklamalar nedeniyle uzun bir süre soruşturma konusu olmuştu. Bütün bunların üzerine kaybolma iddialarının ortaya çıkması durumu oldukça karmaşık hale getirdi.

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