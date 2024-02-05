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  4. Aliyev'den Erdoğan'a 6 Şubat mesajı: Azerbaycan her zaman yanınızda

Aliyev'den Erdoğan'a 6 Şubat mesajı: Azerbaycan her zaman yanınızda

05.02.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler için mesaj gönderdi.

Aliyev'den Erdoğan'a 6 Şubat mesajı: Azerbaycan her zaman yanınızda

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin, depremin neden olduğu zorlukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.

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TÜRKİYE'Yİ OLDUĞU KADAR AZERBAYCAN'I DA DERİNDEN SARSTI

Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Aliyev, yaşanan felaketin Türkiye'yi olduğu kadar Azerbaycan'ı da derinden sarstığını vurgulayarak, o zor günlerde Azerbaycan halkının kardeş Türk halkı ile tek yürek olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan halkı ve devletinin, deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren hiçbir yardım çağrısı beklemeden kardeşlik görevini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Şiddetli depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerimiz, doktorlarımız ve gönüllülerimiz, büyük bir cesaret, kararlılık ve özveriyle Türk meslektaşlarıyla omuz omuza çalıştı. Devlet ve özel kurumların yanı sıra küçükten büyüğe her yurttaşımız depremzedelere maddi ve manevi destek sağlamak için elinden geleni yaptı."

Türkiye hükümeti, sizin kararlı liderliğiniz altında, depremin yarattığı büyük yıkımın ortadan kaldırılması, etkilenen bölgenin yeniden canlandırılması, evsiz kalan milyonlarca insana konut sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Azerbaycan da Kahramanmaraş ilinde insani faaliyetlerini sürdürmekte olup, imar ve restorasyon çalışmaları ile sosyal tesislerin inşasına da yakından katılmaktadır. Bu asil ve onurlu görevde, Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Aliyev, Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Sizin liderliğiniz, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde kudretli Türkiye devletinin bu zorlukları hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından eminim." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Azerbaycan İlham Aliyev erdoğan 6 şubat
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