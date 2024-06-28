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  4. Aliyev meclisi feshetti: Azerbaycan seçime gidiyor

Aliyev meclisi feshetti: Azerbaycan seçime gidiyor

28.06.2024 15:28
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması kararını aldı. Normal şartlarda Azerbaycan'da seçimler Kasım ayında yapılacaktı.

Aliyev meclisi feshetti: Azerbaycan seçime gidiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan kararnameye göre Aliyev, ülkenin yasama organı Milli Meclisi feshetti. Kasımda yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül'de düzenlenecek.

2 AY ERKENE ALINDI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

alii

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar vermişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
seçim Azerbaycan İlham Aliyev
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