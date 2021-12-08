HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü sürücü küfürler yağdırdı! "Ama ayıp ediyorsun" diyerek sitem etti

Alkollü sürücü küfürler yağdırdı! "Ama ayıp ediyorsun" diyerek sitem etti

08.12.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da ehliyetsiz ve 1.46 promil alkollü araç kullanırken trafik ekiplerine yakalanan sürücü önce küfürlü konuştu, sonra da hastaneye götürülmek üzere üst araması yapılırken, “Ama ayıp ediyorsun” deyip sitem etti.

Alkollü sürücü küfürler yağdırdı! "Ama ayıp ediyorsun" diyerek sitem etti

Olay, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine yolda seyreden otomobile dur ihtarında bulundu.

Tepki çeken görüntüler! Şoför, kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin vermediTepki çeken görüntüler! Şoför, kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin vermedi

Durdurulan araç sürücüsü Mahsuni U.’nun (40) alkol testinde sürücünün 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç ve sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konulduğunu ve halen ehliyetinin içeride olduğunu belirlerken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 639 TL ceza kesip ehliyete el konma süresini 2 yıla çıkardı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI, ÜZERİ ARANINCA "AYIP EDİYORSUN" DEDİ

Trafikten men edilen araç çekici marifeti ile bağlanarak otoparka çekilirken, yazılan cezalara isyan eden sürücü, “Yazın tüm cezayı” deyip polis memurlarına küfürlü konuşmalar yağdırdı. Ardından yaşanan intihar olaylarını da kesilen trafik cezalarının yüzünden olduğunu ifade eden alkollü sürücü, “Hepsi yukarıdan atlıyor işte. Sizin ayağınıza yukarıdan atlıyor. Bu nedir ya, beni yolda giderken durduruyor” dedi.

Olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince hastaneye götürülmek üzere polis aracına götürülen sürücü burada da polis memurunun üzerini aramak istemesi üzerine, “Ama ayıp ediyorsun” diyerek sitem etti. (İHA)

Elbisesi kirli diye işçiyi koltuğa oturtmayan minibüs sürücünün 'şoför kartı' iptal edildiElbisesi kirli diye işçiyi koltuğa oturtmayan minibüs sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi

7aa02c16-e844-4b3d-9315-a4d5270c222e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
Marmara Denizi'nde şaşkına çeviren av! Görür görmez denize bıraktılarMarmara Denizi'nde şaşkına çeviren av! Görür görmez denize bıraktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.