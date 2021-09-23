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Almanya'da aşı yaptırmak istemeyenler için yeni kararlar! Hayat pahalılaşacak

23.09.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da aşı yaptırmak istemeyenlerle alakalı yeni kararlar alındı. Buna göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayı reddedenler için hayat pahalı olacak.

Almanya'da aşı yaptırmak istemeyenler için yeni kararlar! Hayat pahalılaşacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın eyalet sağlık bakanlarıyla yaptığı toplantıda, ülkede aşı yaptırmak istemeyenlerle ilgili yeni kararlar alındı.

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1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karara göre 1 Kasım'dan itibaren aşı olmayan çalışanlar Kovid-19’a yakalanmalarından sonra karantinaya girdiklerinde çalışmadıkları günler için ücret kaybından dolayı devletten tazminat alamayacak. Bu kural, doktor raporuyla belgelenen sağlık sebebiyle aşı yaptıramayanlar için geçerli olmayacak.

Ayrıca, aşı olunmadığı takdirde restoran veya tiyatro, sinema, konser gibi çeşitli etkinliklere girmek için istenilen hızlı Kovid-19 testlerinin ücreti vatandaşlar tarafından ödenecek. 12-17 yaşlarındaki gençler ve çocuklar ile hamileler ise bu testleri 31 Aralık’a kadar ücretsiz yaptırabilecek.

Sağlık Bakanı Spahn, bu yeni kuralların aşı yaptırmak istemeyenlere bir baskı değil, adil olmayla ilgili bir durum olduğunu belirterek, "Kendilerini ve başkalarını aşı yoluyla koruyanlar, aşı olmayanlar için neden para ödediklerine ilişkin haklı bir soru soruyorlar." dedi.

"MADDİ SONUÇLARA KATLANMALARI GEREKİYOR"

İnsanların aşı olma konusunda özgür olduklarına işaret eden Spahn, ancak insanların verdikleri bu kararla sorumluk taşımaları ve maddi sonuçlara katlanmaları gerektiğini kaydetti.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Klaus Holetschek de salgınla mücadelede aşı olmak istemeyenlerin de sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Sağlık gerekçesi olmayan herhangi bir nedenle aşı yaptırmayı reddedenler kazanç kaybını toplumun ödemesini bekleyemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da 1 Kasım’a kadar geçerli olacak yönetmeliğe göre, Kovid-19 nedeniyle karantinaya girmek zorunda kalan çalışanlara, evde kaldıkları ilk 6 haftada maaşının tamamı, yedinci haftadan itibaren ise yüzde 67’si devlet tarafından ödeniyor. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Almanya PCR testi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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