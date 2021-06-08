HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

Almanya'da bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

08.06.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Almanya'da bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Böblingen şehrindeki aşı merkezinde bir doktor aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa aşı uyguladı.

ŞAKA OLDUĞUNU SANDI

Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde Biontech aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı. Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti. Schwaben polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

DOKTORUN İŞİNE SON VERİLDİ

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

Bakan Koca peş peşe duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildiBakan Koca peş peşe duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
2013'ten bu yana en soğuk bahar!2013'ten bu yana en soğuk bahar!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

BDDK'dan yeni düzenleme!

BDDK'dan yeni düzenleme!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.