HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: Merhaba Dünya, ben geldim

Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: Merhaba Dünya, ben geldim

10.02.2024 09:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anları kaydetti. Ayrıca Gezeravcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Dünya, ben geldim" notunu düştü.

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston’a getirilmişti.

AA-20240210-33665362-33665359-ALPER_GEZERAVCI_AILESIYLE_BULUSTU

DÜNYAYA UYUM SÜRECİNE ALINIYOR

Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı’nın ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.

AA-20240210-33665362-33665361-ALPER_GEZERAVCI_AILESIYLE_BULUSTU

"MERHABA DÜNYA, BEN GELDİM"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü. 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında, Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

'İLK TÜRK ASTRONOTU OLARAK TARİH YAZIYOR'

Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.

q

NİSAN AYINDA İKİNCİ YOLCULUK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Adana'da 'Öcalan' skandalı! Terörist elebaşının posterini asıp kaçmışlardı, böyle yakalandılarSon dakika | Adana'da 'Öcalan' skandalı! Terörist elebaşının posterini asıp kaçmışlardı, böyle yakalandılar
Torununun peşinden koşan kadının kahreden sonu kameradaTorununun peşinden koşan kadının kahreden sonu kamerada
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 7 ölüRusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 7 ölü
Anahtar Kelimeler:
Astronot alper gezeravcı
En Çok Okunan Haberler
Bu işlemi tamamlamayan kullanamayacak! Yeni dönem bugün başladı

Bu işlemi tamamlamayan kullanamayacak! Yeni dönem bugün başladı

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Bu saatlere dikkat! Aralarında İstanbul da var: 21 il için uyarı

Bu saatlere dikkat! Aralarında İstanbul da var: 21 il için uyarı

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri! Çok sayıda şehirden duyuldu

Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri! Çok sayıda şehirden duyuldu

Siyaset gündemini hareketlendiren iddia! Yeniden Refah'ın İstanbul adayı...

Siyaset gündemini hareketlendiren iddia! Yeniden Refah'ın İstanbul adayı...

Otobüs şoförüne kanlı pusu! Jant kapağını takarken başından vurularak öldürüldü

Otobüs şoförüne kanlı pusu! Jant kapağını takarken başından vurularak öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.