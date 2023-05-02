Alper Gezeravcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Uzaya gidecek ilk Türk Alper Gezeravcı'nın hayatı

Alper Gezer Avcı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak. Başarılı pilot, Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezundur. İşte Alper Gezer Avcı ile ilgili merak edilenler...

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK ALPER GEZERAVCI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk uzay yolcularını şu sözlerle duyurmuştu:

''İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.''

