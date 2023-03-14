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  4. Altı yıl boyunca istismar etmiş! Lise öğretmeninin zorla sildirdiği WhatsApp mesajlarını geri getirdi: Fotoğraf ve videolar iğrenç iddiadan sonra delil oldu

Altı yıl boyunca istismar etmiş! Lise öğretmeninin zorla sildirdiği WhatsApp mesajlarını geri getirdi: Fotoğraf ve videolar iğrenç iddiadan sonra delil oldu

14.03.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yaşından 20 yaşına dek lisedeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin tacizine uğradığını öne süren S. T. geçtiğimiz yıl şikayetçi oldu. Savcılık ise delil yetersizliğinden takipsizlik verdi. İstanbul'un Güngören ilçesinde öğretmenlik yapan tacizci M. D., S. T.'nin iddiasına göre, WhatsApp'tan S. T.'ye gönderdiği fotoğraf ve videoları sildirmişti. Ancak S. T., bir uygulama aracılığıyla o mesajları geri getirip yeniden şikayetçi oldu. Bu deliller sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Altı yıl boyunca istismar etmiş! Lise öğretmeninin zorla sildirdiği WhatsApp mesajlarını geri getirdi: Fotoğraf ve videolar iğrenç iddiadan sonra delil oldu

6 yıl boyunca din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni M. D.'nin tacizine uğrasa da şikayetçi olduğunda deliller M. D. tarafından zorla sildirildiği için takipsizlik kararı aldı. Ancak S. T., silinen mesajları geri getirmeyi sağlayan bir uygulamayı telefonuna yükleyerek M. D.'nin WhatsApp'tan gönderdiği fotoğraf ve videolarla 2. kez şikayetçi olduğunda soruşturma başladı. S. T.'nin avukatı, "Kız çocuğuna dokunarak, öperek, aracına alarak istismar etmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde şüpheli ve karısı, kız çocuğunu tehdit ederek susturuyor" diyerek yaşananları anlatırken S. T.'nin intihar girişiminde bulunduğunu, M. D.'nin ise tehditlerine devam ettiğini belirtti.

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S. T.'nin kendisini taciz ettiği öne sürdüğü öğretmen M. D.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Güngören'de bir kız meslek lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan M. D. hakkında, kız öğrencisi S.T.,'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. S.T.'nin ihbarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, M. D.'nin baskı ve tehditle 14 yaşından 20 yaşına kadar genç kızı cinsel olarak istismar ettiği belirtildi. M. D.'nin, S.T.'ye gönderdiği kendisine ait cinsel içerikli görüntüler de dosyaya girdi.

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İSTİSMAR VİDEOLARI DELİL OLDU

S.T.'nin M. D. hakkında geçtiğimiz yıl da şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak M. D.'nin WhatsApp'tan gönderdiği fotoğraf ve videoları S.T.'ye zorla sildirdiği için delil sunulamadı. Savcılık eksik delil nedeniyle takipsizlik kararı verdi. S.T., telefonuna yüklediği bir uygulama ile silinmiş fotoğrafları geri getirerek şubat ayında yeniden şikayetçi oldu. Savcılık dosyaya giren deliller nedeniyle soruşturmayı yeniden başlattı.

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"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

S.T.'nin avukatı Nur Arıkan şöyle konuştu:

"Sistematik cinsel saldırılar 2016 yılında başlıyor. İstanbul Güngören'de sadece kız öğrencilerin olduğu meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisiyken öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalıyor. Kız çocuğuna dokunarak, öperek, aracına alarak istismar etmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde şüpheli ve karısı, kız çocuğunu tehdit ederek susturuyor. Artık çocuk dayanamayacak duruma geliyor, intihara teşebbüs ediyor. Ablası intiharını önlüyor, şu an psikolojik tedavi görüyor. İlaçlar ile ayakta kalıyor. Bunlar onun 14 yaşında kaldırabileceği şeyler değil, şu an 20 yaşına geldi.

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"HALEN TEHDİT EDİYOR"

"Şüpheli hala 'Ailen bu durumu öğrenirse seni öldürür' diyerek tehdit ediyor. Bugüne kadar da bu tehditlerle baskılamış. Maalesef kapalı bir toplumuz ve süreç gittikçe daha çok zorlaşmış. Cinsel istismardan soruşturma devam ediyor. Bu durumu okula bildirdik, herhangi dönüş olmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrıda bulunmak istiyoruz, davaya müdahil olmalarını istiyoruz."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğretmen taciz

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