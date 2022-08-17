Altılı masanın son toplantısı öncesi flaş gelişme! İlk kez olabilir: Ortak aday...

Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masada, ilk tur toplantılarının sonuncusu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nunu ev sahipliğinde 21 Ağutos'ta yapılacak. 6 liderin pazar günü bir araya gelmesi beklenirken toplantıda, oluşturulan teknik komisyonların çalışmalarına ilişkin raporlar gözden geçirilecek.

CHP'nin liderliğindeki altılı masa, parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelse de kamuoyunda asıl merak edilen, ortak bir aday çıkıp çıkmayacağı ve bu ismin kim olacağı. Son toplantı öncesi alınan bilgilere göre bu konuda da önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ADAYIN EŞKALİ İLK KEZ ORTAK METNE GİRECEK

Söz konusu merakın giderilmesinde masayı oluşturan partilerin koridorlarında önümüzdeki aylar işaret edilirken, sürpriz bir iddia da konuşuluyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hafta sonu yapılacak zirve sonrasında paylaşılacak olan ortak metinde, gelecekte izlenecek yol haritasının yanı sıra olası adayın eşkâline yer verilebileceği ifade ediliyor. Böyle bir durumda olası adayda bulunacak özellikler ve kriterler ilk kez ortaklar tarafından vurgulanmış olacak.

