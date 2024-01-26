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  4. Altınları lüks mekanlarda yemişler! 'Kuyumcu soygunu oldu, kimliğiniz olay yerinde bulundu' deyip...

Altınları lüks mekanlarda yemişler! 'Kuyumcu soygunu oldu, kimliğiniz olay yerinde bulundu' deyip...

26.01.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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İzmir’de vatandaşları dolandırıp, aldıkları paraları lüks mekanlarda harcayan ve otomobil satın alan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Altınları lüks mekanlarda yemişler! 'Kuyumcu soygunu oldu, kimliğiniz olay yerinde bulundu' deyip...

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp “kuyumcu soygunu oldu kimliğiniz olay yerinde bulundu siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor” şeklinde N.Ö. isimli kişiye ait yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandıran şüphelileri yaptığı çalışmalar neticesinde tespit etti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; Ş.Ş, T.Ö, F.Ş ve M.K isimli 4 şüpheli yakalandı.

DOLANDIRDIKLARI ALTINLARI LÜKS MEKANLARDA YİYİP OTOMOBİL ALMIŞLAR

Şüphelilerin, dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda harcadıkları ve otomobil satın aldıkları tespit edildi. Dolandırıcıların aldığı otomobile ise el konuldu. Öte yandan F.Ş. ve M.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.Ş. ve T.Ö. isimli şüphelilerin ise tutuklandığı belirtildi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir
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