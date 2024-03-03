HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Altınlarını çalıp öldürdüler! 1 milyon liralık soygunda şoke eden detaylar: Kız torunu ve sevgilisi çıktı

Altınlarını çalıp öldürdüler! 1 milyon liralık soygunda şoke eden detaylar: Kız torunu ve sevgilisi çıktı

03.03.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da hırsızlar, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı. Evden çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt’u (63) da iten şüpheliler, merdivenden düşerek hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili Akkurt’un kız torunu H.A.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.A.’nın, evin anahtarının kopyasını çıkartarak hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi Ş.E.’ye verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldığı altınlar da gömüldüğü yerde bulundu.

Altınlarını çalıp öldürdüler! 1 milyon liralık soygunda şoke eden detaylar: Kız torunu ve sevgilisi çıktı

Dehşete düşüren olay, 25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek, kaçtı. Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996 (9)

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996

Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996 (3)

DEDESİNİN EVDEN ÇIKTIĞINI HABER VERMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un torunu H.A.'nın da hareketlerinden şüphelendi.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996 (6)

H.A.'nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiği S.E.’ye haber verdiği ortaya çıktı.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996 (8)

ÇALDIKLARI ALTINLARI GÖMMÜŞLER

Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996 (4)

Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçmaları, gözaltına alınmaları ve altınların bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

TORUNUNUN-SEVGILISIYLE-PLANLADIGI-1-MILY_19996 (5)

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 milyar liralık vurgun! Paranın izini kaybettirmek için...30 milyar liralık vurgun! Paranın izini kaybettirmek için...
Türkiye'ye dönemeyen eşini soyup soğana çevirdiTürkiye'ye dönemeyen eşini soyup soğana çevirdi
Maden faciasının sorumluları için hesap vakti! Sayı 8'e yükseldiMaden faciasının sorumluları için hesap vakti! Sayı 8'e yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Altın soygun
En Çok Okunan Haberler
Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı.

Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı.

Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...

Şu ana kadar görülen 18'inci vaka...

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray karıştı!

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray karıştı!

'Müslüm Baba' ile unutulmayan anı! Sokağa çıkan taksici yoğun ilgi gördü

'Müslüm Baba' ile unutulmayan anı! Sokağa çıkan taksici yoğun ilgi gördü

'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

'Başkalarına yanağınızı okşatıyorsunuz. Bize gelince…'

9 yıl boyunca müvekkilin nafakasını alan avukat: 'O parayı yemişiz'

9 yıl boyunca müvekkilin nafakasını alan avukat: 'O parayı yemişiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.