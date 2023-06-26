HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Alzheimer’ın ilk belirtisi hastalıktan yıllar önce ortaya çıkıyor! Tuvalette görülen bu değişime dikkat

Alzheimer’ın ilk belirtisi hastalıktan yıllar önce ortaya çıkıyor! Tuvalette görülen bu değişime dikkat

26.06.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok hastalığın belirtisi henüz hastalığın başında kendini göstermeye başlıyor. Tuvalet alışkanlıklarında da farklı nedenlerden dolayı değişiklikler yaşanabiliyor. Bu değişimler yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve stresten kaynaklanabildiği gibi önemli hastalıkların belirtileri de olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre Alzheimer hastalığının ilk belirtisi tuvalet alışkanlıklarındaki değişimlerle başlıyor.

Alzheimer’ın ilk belirtisi hastalıktan yıllar önce ortaya çıkıyor! Tuvalette görülen bu değişime dikkat

En yaygın görülen demans türü olan Alzheimer, tüm yaşamı etkisi altına alıyor ve ilerledikçe temel ihtiyaçları giderirken bile zorluk yaşanmasına neden oluyor. Bu hastalığı erken teşhis etmek hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyor. Son zamanlarda yapılan bir çalışmaya göre tuvaletteyken görülen bir belirti, alzheimer hastalığı ortaya çıkmadan önce uyarı veriyor.

The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre sindirim sisteminde yaşadığınız değişiklikler, büyük oranda nörolojik süreçlerde yaşadığınız değişimin hakkında da alarm veriyor.

a1

Birleşik Krallık ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi verileri kullanan araştırmacılar, durumun erken belirtilerini belirlemeye yardımcı olmak için teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdiler. Hastalar, Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergilediler. Oradan, araştırmacılar en yaygın olarak nörodejeneratif durumla ilişkili 10 tanesini belirlediler.

KABIZLIK ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA YER ALIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-27 162723

Listedeki belki de en şaşırtıcı belirti kabızlıktı. Ekip, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık durumu arasında olduğunu belirtti. Ancak, araştırmacılar nedensellik kurma konusunda yetersiz kaldılar. Fransa'daki ICM Beyin Enstitüsü'nde araştırmacı ve araştırmanın baş yazarı Thomas Nedelec The Sun'a verdiği demeçte, " Karşılaşılan sağlık sorunlarının risk faktörleri mi, semptomlar mı yoksa hastalığın uyarı işaretleri mi olduğu sorusu yanıtsız kalıyor. "

KABIZLIK ERKEN ORTAYA ÇIKABİLİR

Alzheimer hastalığı olan bazı hastalarda kabızlık, demans ilaçlarının bir yan etkisi gibi görünmektedir. Bu nedenle, genellikle demans teşhisinden ortalama yedi yıl sonra hastalığın ilerlemesi sırasında ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu çalışma, bazı AD hastalarında kabızlığın daha erken ortaya çıkabileceğini ve özellikle başka semptomlar mevcut olduğunda gelecekteki bir demans teşhisini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

TUVALET DEĞİŞİMLERİNİZİ DOKTORUNUZLA PAYLAŞIN

Ekran görüntüsü 2023-01-27 162859

Kabızlık 65 yaşın üzerinde oldukça yaygındır ve her kabızlık alzheimer hastalığıyla alakalı değildir. 65 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin kabaca yarısı kabızlıktan muzdariptir. Uzmanlar, özellikle haftada üç kereden az tuvalete gidiyorsanız veya tuvalete gittiğinizde ağrı yaşıyorsanız, tuvalete gitme konusunda sorun yaşıyorsanız endişelerinizi doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ediyor.

ERKEN ALZHEIMER BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2023-01-27 163035

Çalışma, kabızlığa ek olarak, Alzheimer teşhisinden önceki yıllarda ortaya çıkabilecek dokuz başka durumu da belirledi . The Sun'ın bildirdiğine göre bunlar arasında majör depresyon, anksiyete, anormal kilo kaybı, şiddetli strese tepki, uyku bozuklukları, işitme kaybı, servikal spondiloz adı verilen bir artrit türü, düşme ve yorgunluk yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar önce bulduğu mucizevi kür! Kısırlıktan kansere...Yıllar önce bulduğu mucizevi kür! Kısırlıktan kansere...
Wagner'i durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!Wagner'i durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!
Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştıÇeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı
Anahtar Kelimeler:
alzheimer

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İşte istediği büyükşehirler

İşte istediği büyükşehirler

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu! 3 ile vali ataması

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede indirim

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede indirim

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.