Alzheimer’ın ilk belirtisi hastalıktan yıllar önce ortaya çıkıyor! Tuvalette görülen bu değişime dikkat

En yaygın görülen demans türü olan Alzheimer, tüm yaşamı etkisi altına alıyor ve ilerledikçe temel ihtiyaçları giderirken bile zorluk yaşanmasına neden oluyor. Bu hastalığı erken teşhis etmek hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyor. Son zamanlarda yapılan bir çalışmaya göre tuvaletteyken görülen bir belirti, alzheimer hastalığı ortaya çıkmadan önce uyarı veriyor.

The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre sindirim sisteminde yaşadığınız değişiklikler, büyük oranda nörolojik süreçlerde yaşadığınız değişimin hakkında da alarm veriyor.

Birleşik Krallık ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi verileri kullanan araştırmacılar, durumun erken belirtilerini belirlemeye yardımcı olmak için teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdiler. Hastalar, Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergilediler. Oradan, araştırmacılar en yaygın olarak nörodejeneratif durumla ilişkili 10 tanesini belirlediler.

KABIZLIK ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA YER ALIYOR

Listedeki belki de en şaşırtıcı belirti kabızlıktı. Ekip, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık durumu arasında olduğunu belirtti. Ancak, araştırmacılar nedensellik kurma konusunda yetersiz kaldılar. Fransa'daki ICM Beyin Enstitüsü'nde araştırmacı ve araştırmanın baş yazarı Thomas Nedelec The Sun'a verdiği demeçte, " Karşılaşılan sağlık sorunlarının risk faktörleri mi, semptomlar mı yoksa hastalığın uyarı işaretleri mi olduğu sorusu yanıtsız kalıyor. "

KABIZLIK ERKEN ORTAYA ÇIKABİLİR

Alzheimer hastalığı olan bazı hastalarda kabızlık, demans ilaçlarının bir yan etkisi gibi görünmektedir. Bu nedenle, genellikle demans teşhisinden ortalama yedi yıl sonra hastalığın ilerlemesi sırasında ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu çalışma, bazı AD hastalarında kabızlığın daha erken ortaya çıkabileceğini ve özellikle başka semptomlar mevcut olduğunda gelecekteki bir demans teşhisini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

TUVALET DEĞİŞİMLERİNİZİ DOKTORUNUZLA PAYLAŞIN

Kabızlık 65 yaşın üzerinde oldukça yaygındır ve her kabızlık alzheimer hastalığıyla alakalı değildir. 65 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin kabaca yarısı kabızlıktan muzdariptir. Uzmanlar, özellikle haftada üç kereden az tuvalete gidiyorsanız veya tuvalete gittiğinizde ağrı yaşıyorsanız, tuvalete gitme konusunda sorun yaşıyorsanız endişelerinizi doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ediyor.

ERKEN ALZHEIMER BELİRTİLERİ

Çalışma, kabızlığa ek olarak, Alzheimer teşhisinden önceki yıllarda ortaya çıkabilecek dokuz başka durumu da belirledi . The Sun'ın bildirdiğine göre bunlar arasında majör depresyon, anksiyete, anormal kilo kaybı, şiddetli strese tepki, uyku bozuklukları, işitme kaybı, servikal spondiloz adı verilen bir artrit türü, düşme ve yorgunluk yer alıyor.

