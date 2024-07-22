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Aman dikkat! Yaz sıcaklarında dondurma keyfi tadınızı kaçırmasın! Dikkatli olunmazsa sonucu kötü oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.07.2024 10:04
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Dondurma tüketimi hakkında uyarılarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Çok soğuk dondurma tüketimi, boğazda aniden bir soğuk şoku oluşturabilir ve bu da boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, dondurma yerken yavaş yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketmek önemlidir” dedi.

Aman dikkat! Yaz sıcaklarında dondurma keyfi tadınızı kaçırmasın! Dikkatli olunmazsa sonucu kötü oluyor

Dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı olarak bilindiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Serinletici ve lezzetli yapısıyla her yaştan insanın sevgisini kazanan dondurmanın tüketimi ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekir” diye konuştu.

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“SERİNLETİCİ KEYİF, SAĞLIK RİSKİNE DÖNÜŞMESİN”

dondurma

Dondurmanın yüksek su içeriği sayesinde serinletici bir etkiye sahip olduğunu belirten Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, “Özellikle sıcak havalarda vücudun kaybettiği suyu telafi etmek için tercih edilebilir. Ancak, dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Çok soğuk dondurma tüketimi, boğazda aniden bir soğuk şoku oluşturabilir ve bu da boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, dondurma yerken yavaş yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketmek önemlidir” şeklinde konuştu.

“BOĞAZ SAĞLIĞI İÇİN ILIK SU İÇİLMESİ ÖNEMLİ”

su

Dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin miktarı olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Gökduman, “Dondurmanın hemen ardından soğuk su içmek yerine, oda sıcaklığında su içmek boğaz sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Soğuk dondurmanın ardından soğuk su içmek, boğazda ani sıcaklık değişimlerine neden olabilir ve bu durum boğazda tahrişe yol açabilir” ifadelerini kullandı.

“DONDRURMA TÜKETİMİNİN YOL AÇABİLECEĞİ 5 SAĞLIK SORUNU”

ödem savar dondurma

Opr. Dr. Gökduman, dondurma tüketiminden doğrudan ve ya dolaylı şekilde oluşabilecek rahatsızlıklarla ilgili şunları söyledi: “Farenjit (Boğaz iltihabı): Soğuk yiyeceklerin farenjiti tetiklediğine dair doğrudan bir kanıt yoktur, ancak boğaz iltihabı olan kişiler soğuk yiyeceklerden rahatsız olabilir. Dondurma, farenjit semptomlarını daha belirgin hale getirebilir.

Tonsillit (Bademcik iltihabı): Dondurma ve diğer soğuk yiyecekler, bademcik iltihabı olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Bu, ağrının artması ve yutkunma zorluğu şeklinde ortaya çıkabilir.

boğaz tiroid

Soğuk algınlığı ve grip: Dondurmanın kendisi doğrudan soğuk algınlığı veya gribe neden olmaz, çünkü bu hastalıklar virüslerden kaynaklanır. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde soğuk yiyeceklerin tüketimi bazı kişilerde rahatsızlık oluşturabilir ve enfeksiyona yatkınlığı artırabilir.

Boğaz tahrişi: Soğuk yiyecekler, özellikle dondurma, bazı kişilerde boğazda tahrişe neden olabilir. Bu, boğaz ağrısını artırabilir veya mevcut bir boğaz enfeksiyonunu daha rahatsız edici hale getirebilir.

Mukus üretimi: Süt ürünleri, bazı insanlarda mukus üretimini artırabilir. Artan mukus, boğazda rahatsızlığa yol açabilir ve öksürük veya tıkanıklık semptomlarını kötüleştirebilir.”

“ENFEKSİYON VE SOĞUK ALGINLIĞI RİSKİNE DİKKAT”

boğaz ağrısı

Dondurmanın doğru şekilde ve makul miktarlarda tüketildiğinde keyifli ve serinletici bir tatlı olabileceğini söyleyen Gökduıman, “Ancak, boğaz enfeksiyonları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları olan kişiler, dondurma tüketimine dikkat etmelidir. Dondurmanın tadını çıkarırken, sağlığınızı da korumayı unutmayın. Yavaş ve kontrollü tüketimle, hem serinliğin hem de sağlığın tadını çıkarabilirsiniz” açıklamasında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dondurma hastalık
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