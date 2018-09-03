Amasya'da cinayet

Amasya'nın Merzifon ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Suluova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle Recep Güney (33) ile Ali Y. (39), Rıza Y. (44) ve Cuma Y. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, Rıza Y. ve Cuma Y. Recep Güney'i darbetti. Zanlılar ardından Güney'i Merzifon'a götürüp kırsal alanda bıçaklayarak öldürdü.
Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Y'ye ait 19 HH 682 plakalı otomobili Merzifon-Çorum karayolu Uzunyazı köyü yakınlarında park halinde buldu.
Bölgede arama yapan ekipler, araca 50 metre mesafede Recep Güney'in cesedine ulaştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ali Y, Rıza Y. ve Cuma Y. çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
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