Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan alabileceğiniz 500 TL altı sofra ve servis ürünleri

Kasım ayı, birçok marka ve üründe yapılan indirim fırsatlarını da beraberinde getirdi. Amazon, Gülümseten Kasım Fırsatları ile indirimli sofra ve servis ürünlerini sizlerle buluşturuyor. 500 TL altındaki fiyatlarıyla cezbeden, vazgeçilmeziniz olacak mutfak ürünlerinden oluşan harika bir liste ile karşınızdayız. İşte Amazon'un kasım fırsatlarından kaçırmamanız gereken sofra ve servis ürünleri!

1. Nefis krepler yapmanızı sağlayacak: Lava Döküm Krep Pizza Pancake Tavası

Kalabalık kahvaltı sofraları için birbirinden lezzetli krepler yapabileceğiniz Lava Döküm Krep / Pizza / Pancake Tavası, kaliteli yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özel yüzeyi sayesinde yanmaz ve yapışmaz nitelikteki tavanın enerji tasarrufu sağlayan yapısı ile kısa sürede mükemmel krepler yapabilirsiniz. Kolayca temizlenebilen yüzeye sahip olduğundan ürünü elde yıkayabilir dilerseniz bulaşık makinesinde de temizleyebilirsiniz. Geniş yüzeyi sayesinde krepleri istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Rahat kavranan sapı ile ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Sabahları harika kahvaltılar hazırlamak için tavaya mutlaka bir göz atın!

2. Birbirinden lezzetli ikramlıkları sunabileceğiniz: Kütahya Porselen Doğadakiler Zürafa Desenli Servis Tabağı

Sizi, çok lezzetli ve şık görünen sunum tabakları hazırlamayı sevenler için harika bir

alternatif olacak Kütahya Porselen Doğadakiler Zürafa Desenli Servis Tabağı ile tanıştıralım. Tabağın geniş yüzeyi sayesinde hazırladığınız birbirinden lezzetli atıştırmalıkları rahatlıkla sunabilirsiniz. Üstelik servis tabağını elde, az miktarda bulaşık deterjanı ile yıkayarak temizleyebilmeniz mümkün. Pratik kullanım sunan, şık ve modern görünümü ile sofralarınızı süsleyecek bu servis tabağına bir şans vermeye ne dersiniz?

3. Şık tasarımıyla: Paslanmaz Çelik Lüks Model İkili Silver Desen Çay Kahve Tepsi Seti

Modern ve şık görünümlü Paslanmaz Çelik Lüks Model İkili Silver Desen Çay Kahve Tepsi Seti, ergonomik tasarımıyla rahat kullanılıyor. Her daim elinizin altında olabilecek tepsi, birçok eşyanın rahatlıkla taşınmasını sağlıyor. Mutfağınıza çok yakışacak şık ürün, gümüş rengi ve kristal parlaklığı sunan tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Pürüzsüz yüzeyi ve kaliteli yapısı ile kullananların oldukça memnun kaldığı bu ürünün evinize şıklık katacağından hiç şüphemiz yok!

4. Öğün atlama gibi bir derdiniz kalmayacak: Tendia Çatallı Öğle Yemeği Kutusu

Göz alıcı görünümü ile gören herkesin beğenisini kazanacak Tendia Çatallı Öğle Yemeği Kutusu, kullanışlı yapısı ile sizi bekliyor. Ürün sayesinde birden fazla yemeğinizi tek üründe muhafaza edebilirsiniz. Üç adet bölmesi bulunan ürün, sızdırmaz yapısı sayesinde içindeki gıdaları güvenle saklıyor. Kaliteli materyali ile uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz ürünle öğünlerinizi nerede olursanız olsun keyifle tüketebilirsiniz.

5. Her evde olmalı: Paşabahçe Borcam Premium Dikdörtgen Tepsi

Amazon'un sofra ve mutfak ürünleri içinde en çok satanlardan biri olan Paşabahçe Borcam Premium Dikdörtgen Tepsi %17'lik indirimiyle sevindiriyor. Her mutfakta mutlaka olması gereken ürünlerden biri olan borcamlar elde temizlenebildiği gibi bulaşık makinesinde de rahatlıkla yıkanabiliyor. Fonksiyonel ve şık görünümü ve yerli üretim olması sebebiyle çok sevilen bu ürünü uzun yıllar çok severek kullanacağınızdan şüpheniz olmasın.

6. Şık ve modern tasarımıyla: İhouse Porselen Çerezlik

Kullanışlı yapısı ile mutfağınıza farklı bir hava katacak İhouse Porselen Çerezlik ile tanışın. Yüksek kalitedeki porselen malzemesi ile uzun yıllar size eşlik edecek ürünle bol miktardaki çerezleri set ile rahatlıkla servis edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla toplandığınızda ya da ailenizle düzenlediğiniz film gecelerinde atıştırmalık yiyeceklerinizi bu porselen çerez setinde sunabilirsiniz. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan, güvenle kullanabileceğiniz ürüne şans vermeye ne dersiniz?

7. Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak: Karaca Bio Granit Rose Gold Tava + Grill Set

Mutfakların olmazsa olmaz ürünlerinden biri de tavalar. Eğer siz de kaliteli ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir ürün arayışındaysanız Karaca Bio Granit Rose Gold Tava + Grill Set'i tercih edebilirsiniz. Tavanın yapışmaz kaplamalı yüzeyi sayesinde yaptığınız yemekler yanmaz ve tavaya yapışmaz. Kaliteli malzemelerden üretilen tava, uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Üstelik ürünü bulaşık makinesinde de rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Bu tavayla soteden omlete birçok farklı lezzete imza atabilirsiniz. Çizilmelere karşı dayanıklı yüzeyi sayesinde gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz kaliteli tavaya mutfağınızda mutlaka yer vermelisiniz!

8. Misafirleriniz için gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz: Modern Lazer Kesim Lacivert Amerikan Servis Takımı

İşte karşınızda şık sofralarda kullanabileceğiniz Modern Lazer Kesim Lacivert Amerikan Servis Takımı! Servis seti, masanın yüzeyini çiziklerden ve lekelerden koruyan yapısı ile oldukça kullanışlı. Dilerseniz masada sadece servislere yer verebilir dilerseniz ürünü masa örtüsü üzerinde kullanabilirsiniz. Amerikan servisler, eğlenceli tasarımıyla masalarda renkli bir görünüm sergiler. Masanızın şık ve modern görünmesini sağlayacak, birinci kalite polyester kumaş ile üretilen Amerikan servis setiyle keyifli sofralara imza atmaya hazır olun!

9. Yaptığınız pastaları, kekleri servis etmeniz için: Unique Home Pasta Seti Spatulalı

Modern görünümü ile sofralarınızı süsleyecek Unique Home Pasta Seti Spatulalı, kaliteli yapısıyla mutfağınızın ve sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Özenle hazırladığınız ve tadı damaklarda kalacak pasta, kek, tart gibi yiyecekleri güvenle muhafaza edebileceğiniz servis seti ile sofranızda zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. Ürünü şık davet sofralarında ya da çay saatlerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Uygun fiyatıyla bütçenize dost, eşsiz rengiyle göz kamaştıran ürünü çok seveceksiniz!

10. Modern görünümüyle: İhouse 4'lü Kare Çerezlik

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın! Atıştırmalıkları servis ederken kullanabileceğiniz İhouse 4'lü Kare Çerezlik, kaliteli yapısı ile uzun yıllar mutfağınızın başköşesinde yer alacak! Kare olarak üretilen ve dörtlü set hâlinde gelen çerezlik kâseler ile çay saatinde hem küçük kurabiyeleri hem çerezleri misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Şık deseni ile dikkatleri üzerine çeken ürün, küçük yapısı ile mutfağınızda fazla yer kaplamaz. Kolayca temizlenen ürünün desenleri uzun yıllar boyunca ilk günkü hâlini korur. Modern görünümü ile sofralarınızı süsleyecek kullanışlı ve şık kâseler sizi bekliyor, acele edin!

11. Şık davet sofralarında kullanabileceğiniz: Orange Venue Lavanta Çiçekleri Desenli Amerikan Servis

Sofralarınızı süsleyecek Orange Venue Lavanta Çiçekleri Desenli Amerikan Servis ile davet sofralarınıza şıklık katmaya hazır mısınız? Zarif tasarımıyla severek kullanacağınız ürün, masa yüzeyini çizilmelere karşı korur. Leke tutmayan kaliteli materyali sayesinde ürünü tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Su geçirmediği için küçük kazaları dert etmenize gerek kalmaz. Soğuk su yardımı ile Amerikan servisleri kolayca yıkayabilir, uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ürünü dilerseniz masa örtüsünün üzerine dilerseniz direkt masaya yerleştirerek kullanabilir, misafirlerinizi şık bir sofrada ağırlayabilirsiniz. Ürün, lavanta desenleri ile yemek masanıza çiçekler açtırarak!